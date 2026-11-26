Ariana Grande und Ricky Alvarez sollen überglücklich miteinander sein. Die Sängerin denkt laut einem Insider sogar schon an eine Hochzeit.

Ariana Grande und Ricky Alvarez sollen überglücklich miteinander sein. Die Sängerin denkt laut einem Insider sogar schon an eine Hochzeit. Dem Insider zufolge könnte Grande aktuell kaum glücklicher sein.

"Es scheint wirklich gut zu laufen und alles läuft reibungslos", schildert er. Die Musikerin und der Tänzer würden viel Zeit miteinander verbringen.sollen sie mit Grandes Familie in New York City feiern und zusammen die traditionelle Parade von Macy's ansehen.

Advertisement

Advertisement

"Das ist eine Tradition bei ihnen", erklärt die anonyme Quelle. Die Familie soll Alvarez bereits ins Herz geschlossen haben.