In der ARD-Serie Nord bei Nordwest steht für Hauke Jacobs und Jule Christiansen die Hochzeit an, die gleichzeitig der Einstieg in eIne gefährliche Undercovermission zur Suche nach einem entführten Kind wird.

Wichtige Wendung in der Serie Nord bei Nordwest

Die beliebte Krimi serie Nord bei Nordwest bereitet ihren Zuschauerinnen und Zuschauern eine bemerkenswerte Überraschung, da sich die langjährigen Protagonisten Hauke Jacobs und Jule Christiansen endlich auf dem Altar wiedersehen. Diese Entwicklung ist für viele langjährige Fans eine echte Sensation, da die Beziehung zwischen den beiden Figuren lange von einem zähen Hin und Her geprägt war. Erst in der vor Kurzem ausgestrahlten Episode Pechmarie im Januar 2026 gab es erste Anzeichen für eine neue Nähe,als die Charaktere sich bei einem langen Kuss näher kamen. Dass Hauke Jacobs nun vor die Traualter tritt, ist besonders bemerkenswert, da der Schauspieler Hinnerk Schönemann in der Vergangenheit häufig betonte,das seine Figur eigentlich ledig bleiben müsse. Die Dreharbeiten zu dieser besonderen Folge unter dem Arbeitstitel Schnucki finden derzeit auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung statt, wobei Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse erneut in ihRe Rollen schlüpfen.

Neben der romantischen Entwicklung wartet auf das Ermittlerteam jedoch ein sehr komplexer und gefährlicher Fall. Ingo Leschek wird in einer Parkbucht von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt zurückgelassen. Hannah Wagner und Mehmet Ösker übernehmen die Ermittlungen, stoßen jedoch zunächst auf Hindernisse. Zwar gibt es eine Augenzeugin, deren Beobachtungen führen jedoch nicht sofort zur Klärung des Tathergangs. Stattdessen werfen die Nachforschungen neue Erkundigen auf. Die Ermittler müssen herausfinden, welche Rolle die Witts bei dem Vorfall spielen und weshalb eine Spur plötzlich zur Figur Suvi Lindholm führt. Die Spannung steigt, da sich die einzelnen Hinweise erst im weiteren Verlauf der Handlung zusammenfügen und das wahre Motiv hinter dem Angriff auf Ingo Leschek offenbart.

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Besonders brisant ist die Verbindung zwischen der Hochzeit und dem Kriminalfall. Laut Angaben des Senders NDR entwickelt sich die Feier zum Ausgangspunkt einer hochgefährlichen Undercovermission. Im Mittelpunkt dieser Mission steht die verzweifelte Suche nach einem entführten Kind, was das Schwanitzer Team an seine Grenzen bringt. Es bleibt abzuwarten, ob Hauke und Jule ihren großen Tag ungestört genießen können, da die Lage im Umfeld der Feierlichkeiten alles andere als ungetrübt ist. Die Produktion entstand im Auftrag der ARD Degeto Film und des NDR, wobei Stephanie Stoecker die Regie übernahm. Das Buch stammt von Holger Karsten Schmidt, und als Produzent fungiert Seth Hollinderbäumer von triple pictures.

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Das große Ensemble der Serie ist ebenfalls wieder vollständig vertreten. Neben den Hauptdarstellern Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse spielen auch Cem Ali Gültekin, Stephan A. Tölle,Regine Hentschel,Victoria Fleer, Joshy Peters, Valery Tscheplanowa und Daniel Wagner mit. Während die Ausstrahlung der Folgereihe im Jahr 2027 erwartet wird, sind bereits neue Projekte in Arbeit. Die Folge Falsche Polizisten sowie der Film Der schöne Jens wurden bereits zwischen Februar und April 2026 gedreht und sollen Anfang 2027 im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Zudem arbeitet Hinnerk Schönemann auch hinter der Kamera, da er die Regie für den Film Zimtschwestern übernahm, dessen Ausstrahlung für den Herbst 2027 vorgesehen ist. Wann genau die Hochzeitsfolge Schnucki im Fernsehen läuft, steht indes noch nicht fest.