Ein Hochzeitskorso soll auf der B91 den Verkehr behindert haben – aus Autos sollen Schüsse gefallen sein. Was die Polizei bei der Kontrolle fand und was noch unklar ist.

Ein Hochzeitskorso soll auf der B91 den Verkehr behindert haben – aus Autos sollen Schüsse gefallen sein. Was die Polizei bei der Kontrolle fand und was noch unklar ist.

Merseburg - Nach Hinweisen auf mutmaßliche Schüsse im Straßenverkehr hat die Polizei einen Hochzeitskorso auf der Bundesstraße 91 bei Merseburg kontrolliert. Dabei stellten die Beamten unter anderem Schreckschuss- und CO₂-Waffen sowie Munition sicher, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatz ereignete sich am Samstag gegen 18.45 Uhr. Ein Hinweisgeber hatte zuvor von einem größeren Fahrzeugkorso berichtet, der den Verkehr behindert haben soll.

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Zudem sollen aus Fahrzeugen Schüsse abgegeben worden sein. Die Polizei stellte den Angaben nach insgesamt 14 Fahrzeuge fest und kontrollierte 49 Menschen. Zu den mutmaßlichen Schussabgaben und möglichen Schützen machten die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen zunächst keine weiteren Angaben. Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Während des Einsatzes musste die B91 vorübergehend teilweise gesperrt werden.