Höcke erneut vor Gericht: Spendenaufruf wegen Nazi-Parole

Björn Höcke gerät erneut in den Fokus der Justiz. Die Staatsanwaltschaft prüft ein neues Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Chef wegen Betrug, Untreue und Verstößen gegen das Parteienrecht. Hintergrund ist ein Spendenaufruf von Höcke auf X, der laut Verdacht die Gerichtskosten für seine Verfahren finanzieren sollte.

Björn Höcke gerät erneut in den Fokus der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt auf Basis einer Privatanklage aus Erfurt wegen Betrug , Untreue und Verletzung des Parteienrecht s. Auslöser ist ein Spendenaufruf von Höcke auf X vom 18. April 2024. An diesem Tag begann in Halle sein erster Prozess wegen der Verwendung der Nazi-Parole „Alles für Deutschland“. Trotz Unterstützung von drei Anwälten wurde Höcke in zwei Gerichtsverfahren zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 30.

000 Euro verurteilt. Auf X klang Höckes Bitte so: „Der Spitzenkandidat der in Umfragen führenden Oppositionspartei muss sich mitten im Wahlkampf gleich in drei Prozessen stellen (...) Diese Vorgänge binden mitten im Wahlkampf viel Energie und Geld. Bitte unterstützen Sie unseren ganz besonders im Fokus stehenden Thüringer Landesverband dabei, diese finanziellen Herausforderungen durchzustehen.“ Die Formulierung lässt den Verdacht aufkommen, dass der Landesverband der Partei die Gerichtskosten für Höcke übernommen haben könnte. Laut Staatsanwaltschaft verstößt Höckes Spendenaktion so möglicherweise gegen das Parteienrecht, wonach die Bezahlung privater Gerichtsverfahren mit Parteigeld illegal ist.Statt eines Urteils gab es im Prozess gegen den AfD-Chef Einblicke in seinen Lebenslauf. Kein Einzelfall: Kurz nach dem Urteil vom 14. Mai 2024 gab es einen weiteren Spendenaufruf für Höcke mit identischer Kontonummer und demselben Verwendungszweck („Kampf um die Meinungsfreiheit“) auf der X-Seite seines Landesverbandes. Auch beim zweiten Mal wird eindeutig erklärt, wofür das Geld benötigt wird: „Landessprecher Björn Höcke wurde vom Landgericht Halle für die Aufforderung bestraft, alles für unser Land zu geben (...) Der Weg durch die Instanzen kostet uns sehr viel Geld. Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung. Jeder Euro hilft!“ Vor Gericht musste Höcke damals verraten, dass sein Monatseinkommen rund 9000 Euro beträgt. Seine Immunität wurde bereits 10 Mal aufgehoben. Seine Akte wird immer länger, die Anwaltsrechnungen immer höher. Allein die beiden Verfahren in Halle dürften mehrere Monatsgehälter verschlungen haben. Ein Prozess wegen Volksverhetzung am Landgericht Mühlhausen steht noch aus. Höckes Büroleitung wollte auf BILD-Anfrage mit Verweis auf noch laufende Vorermittlungen keine Stellungnahme abgeben, da ihr die genauen Vorwürfe bisher nicht bekannt seien





