Altmeister Höcke löste in Heiligenstadt Empörung aus. Historiker wie Jens-Christian Wagner kritisieren die Ausklammerung jüdischer Opfer als tiefenpunkt im Gedenken.

Der thüringische AfD-Politiker Alexander Höcke hat mit einer Rede vor dem Kriegerdenkmal im Kurpark Heiligenstadt im thüringischen Landkreis Eichsfeld für massive Kontroversen gesorgt. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung, die der Politiker auf der Plattform Instagram veröffentlichte, enthält Aussagen, die von historischen Experten und Medienvertretern als diskriminierend und geschichtsrevisionistisch eingestuft wurden. Die Debatte um das richtige Verständnis des nationalen Gedenkens wurde dadurch erneut intensiviert.

Kritik an der Ausklammerung jüdischer Opfer

Jens-Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätte Mittelbau-Dora, reagierte sofort auf die Äußerungen und charakterisierte die Statements von Höcke als einen "Tiefpunkt" in der öffentlichen Erinnerungskultur. Wagner warf dem AfD-Chef vor, sich in die dunkle Tradition der Nationalsozialisten zu stellen, anstatt sich dem umfassenden Verständnis der deutschen Geschichte zu stellen. Im Kern kritisiert Wagner, dass Höcke den Volkstrauertag nutze, um Juden explizit aus der deutschen Gesellschaft und ihrem Gedenken auszuschließen.

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Ausklang des "sprachlichen" Missgeschicks

Angesichts der scharfen Kritik und der breiten medialen Berichterstattung versuchte Höcke, die Situation im Nachhinein zu entschärfen. Er beteuerte, seine Worte seien als "sprachliche Ungenauigkeit" zu werten, habe aber doch den Kern der Botschaft klar kommuniziert. Im Video der Rede ist Höcke dabei zu hören, wie er erklärt: "Wir erinnern unserer deutschen Toten, was denn sonst?" Er fügte hinzu, dass dies nicht auf Kosten der anderen Toten geschehe, die er explizit nicht vergessen wolle. Dennoch blieb die spezifische Betonung der "deutschen Toten" im Fokus der Kritik stehen.

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Offizielles Verständnis des Gedenktages

Der Volkstrauertag dient in Deutschland offiziell der Erinnerung an die Millionen Toten beider Weltkriege sowie an die Opfer des Nationalsozialismus. Das staatliche Gedenken ist bewusst weit gefasst und schließt ausdrücklich alle Gruppen ein, die unter der Diktatur gelitten haben. Dies betrifft auch die Menschen, die in der NS-Zeit aufgrund ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt und ermordet wurden. Die offizielle Linie betont somit die Inklusion aller Opfergruppen, was im direkten Kontrast zu Höckes Wortwahl stand.

Rahmenbedingungen und zeitliche Einordnung

Der Volkstrauertag wird jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen. An diesem hohen nationalen Gedenktag finden in ganz Deutschland zahlreiche Gottesdienste, Kranzniederlegungen und offizielle Gedenkstunden statt. Diese Tradition dient der Versöhnung und dem friedlichen Zusammenhalt. Die Veranstaltung in Heiligenstadt innerhalb des Gedenkjahres unterstreicht die anhaltende gesellschaftliche Spannung darüber, wer zu den Opfern der deutschen Geschichte gezählt wird und wer nicht.