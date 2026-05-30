Hockey-Final4: Hamburger Derby zwischen Polo und HTHC verspricht Spannung

Am Samstag treffen im Halbfinale der Deutschen Hockey-Meisterschaft der Hamburger Polo Club und der Harvestehuder THC aufeinander. HTHC-Trainer Paul Pongs geht in sein letztes Final4 und hofft auf eine Überraschung gegen den Favoriten. Die Begegnung ist das erste von zwei Derbys am Wochenende.

Das Hockey - Final4 in Bonn steht vor der Tür und verspricht bereits in den Halbfinals packende Duelle um die Deutsche Meisterschaft . Am Samstagnachmittag treffen mit dem Hamburger Polo Club und dem Harvestehuder THC zwei Stadtrivalen aufeinander, die in der laufenden Saison bereits zweimal aufeinandertrafen.

Während Polo als Tabellenführer der Vorrunde und klarer Favorit ins Rennen geht, hofft HTHC auf eine Überraschung. Für HTHC-Trainer Paul Pongs ist es das letzte Final4 seiner Karriere: Gemeinsam mit Tobias Lietz gibt er nach der Saison seinen Rücktritt bekannt. In einem exklusiven Interview mit SPORTBILD betont Pongs: 'Im Halbfinale gibt es keine leichten Gegner. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um an die absolute Leistungsgrenze zu kommen.

In allen Belangen: taktisch, technisch und auch mental. Es wird super anspruchsvoll sein, denn Polo ist der Favorit mit unfassbarer individueller Qualität. Aber am Ende ist es ein Spiel, 60 Minuten plus vielleicht ein Penalty-Shootout. Die Chance wird da sein, und wir wollen sie nutzen.

' Diese deutlichen Worte zeigen den Kampfgeist des HTHC, der in der Rückrunde bereits einen 2:1-Sieg gegen Polo feiern konnte. Der HTHC qualifizierte sich als Fünfter der Liga für die K.o. -Runde und setzte sich im Viertelfinale souverän gegen den TSV Mannheim durch, während Polo gegen den Titelverteidiger Crefelder HTC nur knapp die Oberhand behielt. Die bisherigen Duelle waren eng: Beide Teams kennen sich in- und auswendig, was die Partie zu einem echten Krimi machen dürfte.

Polo-Verteidiger Lukas Kossel zeigt sich gegenüber SPORTBILD selbstbewusst: 'Die bisherigen Spiele gegen HTHC haben gezeigt, wie eng das Niveau zwischen beiden Teams ist. Deshalb erwarte ich wieder ein intensives und enges Halbfinale. Entscheidend wird für uns sein, 60 Minuten konsequent zu verteidigen und die Umschaltsituationen von HTHC zu kontrollieren, aber auch unser eigenes Spiel mit Tempo und unserer Klasse aufs Feld zu bringen.

' Polos Stärke liegt in der individuellen Klasse, doch HTHC hat gezeigt, dass es mit geschlossener Mannschaftsleistung auch große Gegner bezwingen kann. Die Hamburger Rivalität verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz, denn beide Clubs wollen sich in der Stadt und deutschlandweit behaupten. Der Sieger des Halbfinals trifft am Sonntag um 14:30 Uhr auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Rot-Weiß Köln und Uhlenhorst Mülheim.

Dieses zweite Halbfinale ist ebenfalls ein Derby: die beiden erfolgreichsten Vereine der deutschen Hockey-Geschichte mit insgesamt elf (Köln) und 18 (Mülheim) Meisterschaften. Die Spiele werden live exklusiv bei DYN übertragen. Die Vorfreude auf das Final4 ist riesig, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans. Bonn wird zum Hockey-Mekka, wenn die vier Top-Teams um den Titel kämpfen.

Für Paul Pongs ist es der letzte Auftritt als HTHC-Trainer, was dem Spiel eine besondere emotionale Note verleiht. Er möchte die Karriere mit einem Paukenschlag beenden, auch wenn die Chancen gegen den favorisierten Polo nicht als hoch eingeschätzt werden. Doch im Hockey ist alles möglich, wie die Vergangenheit zeigt. HTHC hat bewiesen, dass es mit Leidenschaft und Taktik auch Favoriten besiegen kann.

Die Defensive wird der Schlüssel sein: HTHC muss die starke Offensive von Polo kontrollieren und eigene Konter setzen. Auf der anderen Seite wird Polo versuchen, von Anfang an Druck zu machen und das eigene Tempo zu diktieren. Das Halbfinale verspricht Spannung pur, und die Zuschauer dürfen sich auf ein hochklassiges Spiel freuen, das vielleicht erst im Penalty-Shootout entschieden wird. Der Ausgang ist offen, und genau das macht den Reiz des Final4 aus





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