In Hamburg, während eines Hockey-Spiels auf einem Nebenplatz, wird ein ordentliches Feuerwerk gezündet, was ordentlich laut macht. Ein Fan des FC Hansa Rostock, Moritz, wird tödlich verunglückt, während ein Fan des ZFC Meuselwitz, der im Pokalfinale gegen Carl Zeiss Jena spielt, erinnert an den verstorbenen Amateur-Schiedsrichter Moritz mit einem Banner vor dem Spiel.

Der Hamburg-Eimsbütteler BC baut durch Scalzi per Strafstoß die Führung aus (44. ). Auf dem Nebenplatz findet ein Hockey-Spiel statt. Dort wurde gerade ein ordentliches Feuerwerk gezündet.

Das hat ordentlich geknallt (21. ). Boyd nimmt den Ball an der Strafraumkante mit dem Rücken zum Tor stark mit, dreht sich blitzschnell – und jagt die Kugel traumhaft in den Winkel (18. ).

Stover wird in Szene gesetzt und schließt von der rechten Strafraumkante ab (3. ). Das erste Tor des Spiels fällt durch ein Eigentor. Nach einer Flanke von rechts ist es Unglücksrabe Rorig, der den Ball ins eigene Gehäuse bugsiert (11.

). Nach einer Ecke schraubt sich Stegemann am höchsten und köpft zur Führung für HEBC ein (7. ). Nach einem Konter jagt Knezevic den Ball Volley ins Netz.

Nach einem langen Ball in die Tiefe ist Saka auf und davon und trifft ins kurze Eck. Vor dem Pokalfinale des ZFC Meuselwitz gegen Carl Zeiss Jena wurde der Amateur-Schiedsrichter Moritz (†37) mit einem Banner besonders gewürdigt





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