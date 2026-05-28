Hockeybundesliga: Final4 in Bonn - Live-Stream des Stadtderbys

Am Wochenende findet das Final4 der Hockeybundesliga in Bonn statt. In Kooperation mit DYN zeigen wir bei BILD und SPORTBILD am Samstag das Stadtderby im Herren-Halbfinale zwischen dem Hamburger Polo Club und dem Harvestehuder THC live und kostenlos im Stream. Die Rollen im Hamburg-Duell um den Finaleinzug der Deutschen Meisterschaft sind klar verteilt.

Deutschlands bestes Hockey auf ganz großer Bühne! Am Wochenende steigt das Final4 der Hockeybundesliga in Bonn . Und Sie können beim Spektakel live dabei sein. In Kooperation mit DYN zeigen wir bei BILD und SPORT BILD am Samstag das Stadtderby im Herren-Halbfinale zwischen dem Hamburger Polo Club und dem Harvestehuder THC live und kostenlos im Stream ab 16.15 Uhr.

Die Rollen im Hamburg-Duell um den Finaleinzug der Deutschen Meisterschaft sind klar verteilt. Als Tabellenführer der abgelaufenen Saison geht Polo als Favorit ins Derby, während der HTHC nur als Fünfter sein Playoff-Ticket buchte. Doch das letzte Aufeinandertreffen in der Liga konnte der HTHC mit 2:1 knapp für sich entscheiden. Für zusätzliche Brisanz sorgen die unterschiedlichen Ansätze beider Teams.

Mit Polo trifft ein Team mit einem Mega-Etat auf den HTHC, der für ausgezeichnete Jugendarbeit steht. Ein hitziges Derby zwischen dem Hamburger Westen (Polo) und Norden (HTHC) ist vorprogrammiert. Der Gewinner des Spiels zieht ins Finale am Sonntag um 14.30 Uhr ein. Dort treffen sie auf den Gewinner des anderen Halbfinal-Derbys.

Im NRW-Duell spielt Rot-Weiß Köln (11 Titel) gegen den Uhlenhorst Mühlheim (18 Titel) - es sind die erfolgreichsten Teams der Hockeygeschichte





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