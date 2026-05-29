Hoeneß attackiert Nagelsmann: Bayern-Block gefordert

Uli Hoeneß kritisiert Julian Nagelsmann scharf und fordert einen Bayern-Block im DFB-Mittelfeld. Der Ehrenpräsident bemängelt die Kaderzusammenstellung und die fehlende Einspielzeit der Nationalmannschaft.

München - Uli Hoeneß , der Ehrenpräsident des FC Bayern München, hat nach der Bekanntgabe des DFB -Kaders für die kommende Weltmeisterschaft erneut scharfe Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geübt.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung bezeichnete Hoeneß die Entscheidung, bereits im Frühjahr Oliver Baumann als Nummer eins zu nominieren, als unfair. Er betonte, dass man solche Festlegungen besser erst später treffen sollte, um allen Spielern die gleiche Chance zu geben. Sportlich zeigte er jedoch Verständnis dafür, dass Manuel Neuer im Tor gesetzt ist, da Neuer über mehr Erfahrung auf höchstem Niveau verfügt. Besonders vehement sprach sich Hoeneß für einen sogenannten Bayern-Block im Mittelfeld der Nationalmannschaft aus.

Er forderte, dass Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden müsse und nicht auf der rechten Abwehrseite. Kimmich sei ein geborener Führungsspieler, der diese Rolle im Mittelfeld viel besser ausfüllen könne. Hoeneß kritisierte, dass Nagelsmann die vergangenen Länderspiele nicht genutzt habe, um die Mannschaft einzuspielen. Stattdessen hätte man die Spieler in mehreren aufeinanderfolgenden Partien zusammenspielen lassen sollen, um eine eingeschworene Einheit zu formen.

Dies sei keine persönliche Kritik, sondern eine sachlich-fachliche Analyse, die zum Wohle des deutschen Fußballs dienen solle. Nagelsmann, der einst selbst Trainer beim FC Bayern war, reagierte gelassen auf die Worte des Ehrenpräsidenten. Er erklärte, dass er nicht nachtragend sei und aus der Kritik von Hoeneß stets Lehren ziehe. Hoeneß' Analyse des aktuellen Kaders fiel gemischt aus: Er lobte die individuelle Qualität einiger Spieler, zweifelte aber an der Fähigkeit der Mannschaft, als Team zu funktionieren.

Deutschland habe das Potenzial, sehr erfolgreich zu sein, wenn die Einzelspieler zu einer Einheit zusammenwachsen. Dafür sei jedoch Zeit und gemeinsame Spielpraxis notwendig, die der Bundestrainer bisher nicht ausreichend geschaffen habe. Die Diskussion um die Aufstellung und die Taktik wird den deutschen Fußball wohl noch lange beschäftigen, während die WM in den USA, Kanada und Mexiko näher rückt





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