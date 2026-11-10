Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Zweifel an der künftigen Leistungsfähigkeit von Jamal Musiala geäußert. Die Aussagen sorgen intern und extern für Diskussionen, währeNd Musiala nach einem Muskelfaserriss auf sein Comeback hofft.

Hoeneß-Aussagen sorgen für Irritationen beim FC Bayern

Beim FC Bayern München sorgen die jüngsten öffentlichen Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß über Jamal Musiala für Diskussionen. Der 74-Jährige hatte in der BR-Sendung Der Sonntags-Stammtisch offen infrage gestellt,ob der 23-jährige Nationalspieler jemals wider die Leistungsfähigkeit erreichen werde, die er früher gezeigt hat. Hoeneß verwies dabei auf den hochdotierten Vertrag des Mittelfeldspielers und fragte, wie der Verein reagieren würde, wenn er sich nun auf eine geringere Leistung berUfe, die nicht mehr dem Vertragsinhalt entspreche.

Der Ehrenpräsident sprach in diesem Zusammenhang von einem Dilemma. Musiala leide an einer Erkrankung, die zwar nicht heilbar, mit Medikamenten aber ordentlich zu kontrollieren sei. Die Äußerungen waren in der Öffentlichkeit und auch innerhalb des Klubs auf großes Interesse gestoßen, da sie in deutlichem Kontrast zu dem stehen, was Hoeneß sonst betont: die Bedeutung des Zusammenhalts in der Bayern-Familie, als deren Oberhaupt er sich selbst versteht.

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Einordnung durch Matthias Sammer und Hintergründe zum Gehalt

Der frühere Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer äußerte sich im Sky-Format Sammer und Basile der Hagedorn-Talk zu den Aussagen. er beschrieb Musiala als außergewöhnlichen Fußballer von Weltklasse, zeigte jedoch Verständnis für die wirtschaftliche Seite des Profifußballs, in der finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Sammer betonte, das Hoeneß schon ständig offen Dinge anspreche,ohne Rücksicht zu nehmen, dabei jedoch letztlich seinen Spielern und dem Verein verbunden sei. Auf die Frage,ob es aus Vereinssicht legitim wäre, einen Spieler um einen Gehaltsverzicht zu bitten,antwortete Sammer,dies sei durchaus legitim. Zudem vermutete er, das es bereits Gespräche mit der Beraterseite des Spielers gegeben haben könnte,die nicht so verlaufen seien wie erhofft.

Musiala soll mit geschätzt knapp 25 Millionen Euro pro Jahr zu den bestbezahlten Spielern des Klubs gehören. Berichten zufolge war zuletzt auch die Verlängerung des Vertrags von Harry Kane ein wichtiges Thema. Ob diese finanziellen Fragen tatsächlich hinter den Aussagen des Ehrenpräsidenten stehen, ist nicht belegt. Hoeneß selbst hat sich in der Sendung nicht ausdrücklich zu möglichen Verhandlungen geäußert. genauso aus dem Umfeld wurde betont, dass man die Äußerungen nicht überbewerten sollte, da Hoeneß bisweilen aus seiner eigenen Sicht heraus spreche. Ein Berater aus dem Umfeld von Borussia Dortmund wollte die Aussagen nicht bewerten, verwies jedoch darauf, dass Hoeneß als langjähriger Klubführer Themen regelmäßig zu ungewöhnlichen Zeitpunkten anspreche.

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Musiala-Krankengeschichte und Rückkehr nach der Länderspielpause

Jamal Musiala war bei der Klub-WM 2025 im Viertelfinale mit einem komplizierten Wadenbeinbruch inklusive Sprunggelenksluxation ausgefallen und kämpfte sich danach monatelang zurück. im Sommer ließ er sich eine Metallplatte aus dem Fuß entfernen, um wieder zu seiner früheren Form zu finden. In dieser Saison war er in der Vorbereitung und bei Spielen mehrfach auf dem Platz zusammengebrochen. Daraufhin erstellte er öffentlich, dass er an einer neurologischen Dysfunktion mit Absencen, also kurzzeitigen Bewusstseinsaussetzern, leidet. die Erkrankung ist medikamentös behandelbar.

Trainer Vincent Kompany stellte sich damals demonstrativ hinter seinen Spieler und lobte dessen Leistungen in der Vorbereitung. Aktuell fällt Musiala wegen eines Muskelfaserrisses aus, von dem er sich nach Vereinsangaben weitgehend erholt hat. Die Absencen seien seit rund zehn Wochen nicht mehr aufgetreten, weshalb davon ausgegangen wird, dass die richtige Medikation gefunden wurde. Nach der Länderspielpause ist daher mit einer baldigen Rückkehr des Offensivspielers zu rechnen. Ein möglicher Einsatz könnte beim ersten Heimspiel des FC Bayern am 20. November gegen den 1. FC Köln erfolgen. Auch Trainer Kompany, der sich nach einem Zusammenbruch auf dem Trainingsplatz erholt hat,könnte dann erstmals wieder als Chefcoach an der Seitenlinie stehen.