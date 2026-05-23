Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters FC Bayern, hält die Chancen auf einen Verbleib des 52-Jährigen bei den Bayern bei "60:40" ein. Manfred Steger betont, dass das Team und Hoeneß "doppelseitig" stehen. Beide Parteien äußern sich konstruktiv zum Thema. Die nächste Sitzung des Aufsichtsrates soll bereits im August stattfinden und dort entschieden werden, ob Eberl "der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führt".

Der Vertrag von Max Eberl beim FC Bayern läuft im nächsten Sommer aus. Heute hat sich Uli Hoeneß zu einem möglichen Verbleib des 52-Jährigen geäußert.

Der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters hält die Chancen für Eberl auf einen Verbleib bei den Bayern mit "60:40" ein. Hoeneß betont auch, dass er noch Zweifel an Eberl habe. Manfred Steger, Geschäftsführer des FC Bayern, hat erklärt, dass das Team und Uli Hoeneß "doppelseitig" zum Verein stehen, was man mit "optimistisch" übersetzen kann. Ebendiesem zufolge hält sich ein Verbleib von Eberl auch Eberl selbst offen.

Hoeneß betonte, Eberl habe "einen großen Anteil an unserem großen Erfolg in dieser Saison", jedoch wolle er "die Diskussionen um dieses sehr schwieriges Thema nicht anheizen und der Entscheidung des Aufsichtsrats nicht vorgreifen". Wirkliche Vertragsgespräche könnten wohl erst ab dem 1. Juli geführt werden, sagte Hoeneß, die nächste Sitzung des Aufsichtsrats soll im August stattfinden, in dem es zum Decide um Eberl als Manager für die Zukunft des FCB geht.

" Erself hat sich Eberl zuletzt offen für einen Verbleib bei den Bayern gezeigt. Er fühle sich im Verein "sehr, sehr wohl", sagte er kürzlich und ergänzte: "Man soll meinen Job bewerten. Und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben"





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