Der Ehrenpräsident des FC Bayern bleibt trotz der Unruhe beim deutschen Rekordmeister optimistisch.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat inmitten der unruhigen Wochen beim deutschen Fußball-Rekordmeister eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Pechsträhne gestärkt hervorgehen, dann werden sich einige warm anziehen müssen“, sagte der 74-Jährige einen Tag nach dem 0:0 der Münchner beim Hamburger SV dem Kicker. Beim HSV waren die schwer gebeutelten Bayern zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Neben zahlreichen Ausfällen beschäftigt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch die anhaltende Diskussion um den ebenfalls verletzten Jamal Musiala.

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Zudem sah Joshua Kimmich in Hamburg nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, auch der Vize-Kapitän wird seinem Team zumindest in der Liga vorerst fehlen. Einen Vorwurf wollte Hoeneß dem Mittelfeldspieler aber nicht machen.