Hoeneß kritisiert Musiala-Vertrag und bewertet Kompany-Lage

Uli Hoeneß ärgert sich über Jamal Musialas Gehalt bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Zudem gibt er sich sorgenfrei bezüglich Trainer Vincent Kompany und Lennart Karl.

Uli Hoeneß äußert sich am Sonntag im BR-FORMAT kritisch zu Jamal Musiala. Der Ehrenpräsident des FC Bayern kritisiert den Vertrag des Spielers. Er nennt die Situation ein Dilemma. Die Leistungsfähigkeit des Fußballers habe nachgelassen.

Kritik am Musiala-Vertrag

Hoeneß betrachtet Jamal Musiala als Topverdiener der Bayern. Der Vertrag läuft bis 2030. Er sichert rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Die Verlängerung erfolgte nach harten Verhandlungen. Musiala hat 2025 unterzeichnet. Er leidet an einer neurologischen Störung. Es handelt sich um Absencen. Die Krankheit ist nicht sofort heilbar. Medikamente kontrollieren sie jedoch. Hoeneß bezweifelt die volle Leistungsfähigkeit. Er stellt die Frage nach dem Vertrag. Das Gehalt sei nicht mehr fair. Der aktuelle Einsatz reicht nicht aus.

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Musiala-Vertrag im Fokus

Der FC Bayern zahlt weiterhin volles Gehalt. Musiala ist wieder im Training. Er soll nach der Länderspielpause spielen. Harry Kane ist ebenfalls Topverdiener. Beide verdienen sehr viel. Musiala hat gute Charaktereigenschaften. Das lobt Hoeneß. Früher verloren viele Spieler die Premier League. Heute kommen Spieler aus England. Harry Kane spricht dort für die Bayern. Die Familie fühlt sich sicher. Das Gesundheitssystem ist super. Man kann ohne Angst laufen.

Kompany-Lage entspannt

Vincent Kompany sieht Hoeneß nicht schlimm. Er vermutet eine verschleppte Grippe. Dann trat eine Hirnhautentzündung auf. Diese Krankheit ist heilbar. Kompany leidet unter Stress. Er arbeitet zwölf Stunden täglich. Hoeneß denkt an die Zukunft. In zwei bis drei Wochen sitzt Kompany wieder. Er wird auf der Bank sein. Die Länderspielpause liegt davor. Die Lage ist vorerst stabil. Hoeneß ist sich sicher. Er vertraut auf die Genesung. Der Trainer ist belastbar.

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Lennart Karl und die Zukunft

Lennart Karl stört Hoeneß nicht. Er sieht sich mitbeteiligt. Fünfzig Prozent der Tore kommen davon. Jemand sprach über sein Privatleben. Hoeneß gibt jungen Spielern den Weg. Er nutzt seine Erfahrung. Ein 18-Jähriger muss lernen. Ohne Annahme endet die Hilfe. Verantwortliche in Vereinen müssen runterholen. Sie müssen gegenteilig wirken. Harry Kane braucht nichts. Ein junger Spieler braucht Unterstützung. Er hat keine Erfahrungen von außen. Man muss eingreifen. Die Verantwortung liegt bei den Vereinen. Hoeneß sieht sich in der Pflicht. Er spricht mit jungen Spielern. Das ist sein Ansatz.

Champions League Ambitionen

Kein Verein gewinnt die Champions League. Real Madrid sagt es nicht. Manchester City sagt es nicht. Barcelona sagt es nicht. PSG sagt es nicht. Hoeneß glaubt an das Team. Der FC Bayern spielt mit. Das Konzert der Großen ist wichtig. Es gibt keine Einzelkämpfer. Das Team hat sich bewiesen. Das ist die aktuelle Realität. Hoeneß betont die Gruppenstärke. Die Individualleistung allein reicht nicht. Der Zusammenhalt ist entscheidend. Der FC Bayern steht fest. Die Perspektive ist klar.