Nach dem Haarziehen beim HSV nimmt Bayerns Ehrenpräsident Kimmich in Schutz. Seine Ansage richtet sich an die Liga.

Nach der Roten Karte für Joshua Kimmich beim HSV stellt sich Uli Hoeneß hinter den Bayern-Star – und schickt eine Kampfansage an die Konkurrenz. Verletzungsmisere, die Debatte um Jamal Musiala und der Blackout von Joshua Kimmich in Hamburg: Beim FC Bayern herrscht Unruhe.

Uli Hoeneß versucht, gegenzusteuern. Uli Hoeneß stellt sich hinter Joshua Kimmich! Der Ehrenpräsident des FC Bayern will den Aussetzer des Nationalspielers beim 0:0 gegen den HSV nicht überbewerten.

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„Jeder darf mal einen Fehler machen, damit ist es auch erledigt“, sagte der 74-Jährige am Sonntag dem „Kicker“. Zugleich schickte Hoeneß eine Kampfansage an die Konkurrenz. Kimmich hatte am Samstag im Volksparkstadion HSV-Profi Alexander Røssing-Lelesiit an den Haaren gezogen und dafür von Schiedsrichter Bastian Dankert die Rote Karte gesehen .