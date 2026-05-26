Hoeneß vs. Matthäus: Bayern-Präsident kritisiert Ex-Spieler vor "Spiegel"

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, hat Lothar Matthäus kritisiert, nachdem der Ex-Nationalspieler in der Zeitung verkündete, dass Nick Woltemade (24) "definitiv" 60 bis 80 Millionen Euro wert sei. Hoeneß sieht dies als eine Behinderung laufender Verhandlungen und verteidigt seinen früheren Spieler. Matthäus verteidigt seine Aussagen und kritisiert Hoeneß für seine Reaktion.

Erst im vergangenen Sommer waren die Bayern sehr an einer Verpflichtung von Nick Woltemade (24) interessiert. Die Münchner waren wohl deutlich näher an einem fixen Deal als bislang angenommen.

Zumindest, wenn man den Worten vom Ehrenpräsidenten trauen mag. Aus seiner Sicht war der Transfer wohl schon so gut wie durch, wenn da nicht Lothar Matthäus (65) dazwischen geraten wäre. Doch wie meint Hoeneß denn das? Gegenüber dem "Spiegel" erklärt er: "Die Aussage von Matthäus mit Woltemade: Ich sage Ihnen eins.

Wir hätten den gekauft für 50 Millionen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hingekriegt hätten, aber dann sagt Matthäus in der Zeitung, der ist bestimmt 60 bis 80 wert.

" Diese Aussage habe bei Woltemades damaligem Verein VfB Stuttgart zumindest nach Hoeneß zu einem Umdenken geführt. Denn: So seien die Schwaben nicht mehr in der Lage gewesen, "den für 55 zu verkaufen, weil die so unter Druck gekommen wären, sie seien zu blöd, das auszuführen, was der Matthäus ja als sogenannter Fachmann in die Welt posaunt.

" Der deutsche Nationalspieler war schließlich für 75 Millionen Euro vom VfB zu Newcastle United in die Premier League gewechselt und eben nicht nach München. Nach BILD-Informationen kam der VfB allerdings nicht erst durch die Matthäus-Aussagen auf die Idee, 80 Mio. Euro für Woltemade zu verlangen. Diese Preisvorstellungen hatten die Stuttgarter Verantwortlichen schon zuvor.

Denn, so Hoeneß im Verlauf des Gesprächs weiter gegen Matthäus. Dabei gehe es ihm keineswegs um die Einschränkung der freien Meinungsäußerung, dennoch störe ihn die Wirkung auf laufende Verhandlungen. Über seinen ehemaligen Spieler Matthäus sagt Hoeneß direkt: "Er muss auch nicht seine Position ausnutzen, um dem FC Bayern ständig zu schaden.

" Nicht das erste Mal, dass Hoeneß gegen Matthäus schießt. Schon im letzten Jahr erklärte er, Matthäus habe nicht alle Tassen im Schrank, nachdem dieser sich bei BILD über den Poker um Woltemade geäußert hatte. Daraufhin wehrte sich Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und schrieb: "Uli Hoeneß hat sich über meine Aussagen zu Nick Woltemade beschwert. Er hat mich beleidigt, daraus ist eine große Geschichte geworden.

Im Endeffekt hat Uli wieder einmal auf etwas reagiert, was ich gar nicht gesagt habe.

" Denn, so Matthäus weiter: "Ich habe nicht gesagt, Nick Woltemade kostet 100 Millionen Ablöse und ich habe auch nicht gesagt, er kostet 80 Millionen. Bevor ich etwas von kolportierten 60 Millionen gelesen hatte, habe ich gesagt, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn dort 80 bis 100 Millionen gestanden hätten. Punkt.

" Was dieses Thema angeht, werden beide wohl nicht mehr auf einen Nenner kommen





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