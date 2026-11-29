Uli Hoeneß will sich von den turbulenten Wochen beim FC Bayern München nicht beirren lassen. Den Platzverweis von Vize-Kapitän Joshua Kimmich im Spiel gegen den Hamburger SV nimmt der Ehrenpräsident ungewohnt ruhig hin.

Uli Hoeneß will sich von den turbulenten Wochen beim FC Bayern München nicht beirren lassen. Den Platzverweis von Vize-Kapitän Joshua Kimmich im Spiel gegen den Hamburger SV nimmt der Ehrenpräsident ungewohnt ruhig hin.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat inmitten der unruhigen Wochen beim deutschen Fußball-Rekordmeister eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt.

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"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Pechsträhne gestärkt hervorgehen, dann werden sich einige warm anziehen müssen", sagte der 74-Jährige einen Tag nach dem 0:0 der Münchner beim Hamburger SV dem "Kicker". Beim HSV waren die schwer gebeutelten Bayern zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Neben zahlreichen Ausfällen beschäftigt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch die anhaltende Diskussion um den ebenfalls verletzten Jamal Musiala.