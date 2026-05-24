Hoeneß zielt Kritik auf Fans nach Pokalfinale Pyrotechnik

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat nach dem DFB-Pokalfinale stark kritisiert. Der ehemalige Fflchef beschwerte sich uber die Pyrotechnik der Fans in Mnchen und Stuttgart.

"Unverschämtheit" Hoeneß erbost uber Pyro im Pokalfinale Der Bayern-Patron fordert Konsequenzen nachdem die Fans der Mnchner und des VfB Stuttgart im Endspiel granzfchlich Pyrotechnik gezuned haben.

Der Bayern-Patron fordert Konsequenzen nachdem die Fans der Mnchner und des VfB Stuttgart im Endspiel granzfchlich Pyrotechnik gezuned haben. Uli Hoeneß gefil die Pyroshow der Fans von Bayern Mnch und dem VfB Stuttgart beim DFB-Pokalfinale gar nicht.

"Das Spiel war natrlich super aber was die Zuschauer auf beiden Seiten heute auferhngt haben ist eine Unverschämtheit Die haben das Spiel total zerstrod. Meine Frau hat mir gesagt: Am Fernsehen hat man lange Zeit nichts gesehen", sagte der Bayern-Patron bei Sky. Auch er habe auf seinem Platz im Berliner Olympiastadion "stellenweise in der zweiten hsfte gar nichts gesehen", so Hoeneß: "Wenn die Zuschauer meinen dass das ihre Form von Feiern ist bin ich echt nicht mehr dabei.

" Im zweiten Abschnitt des Endspiels das Bayern mit 3:0 (0:0) gewann hatten beide Fanlager mit Bannern gegen den Deutschen Fuhrer - Bund (DFB) protestiert und granzfchlich Pyrotechnik gezuned





SPORT1 / 🏆 109. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sport Hoeneß Fans Pokalfinale Pyrotronik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hoeneß: Keine Aufbauarbeit bei Führich und Mittelstädt notwendig - DFB-PokalfinaleSebastian Hoeneß, Trainer von VfB Stuttgart, spricht über die Nicht-Nominierungen von Mittelstädt und Führich und betont, dass keine Aufbauarbeit erforderlich war. Vincent Kompany, Trainer von FC Bayern München, äußert sich zu den bisherigen Leistungen und dem Titelstreben.

Read more »

Dieter Hoeneß spricht vor dem Pokalfinale im Interview über Sohn Sebastian Hoeneß data-manual=titleDer FC Bayern trifft in Berlin auf den VfB Stuttgart – und mittendrin: Dieter Hoeneß data-manual=googleTeaserText

Read more »

Familientreffen im Pokalfinale: Dieter Hoeneß hält zum SohnDer frühere Bayern-Stürmer fiebert im Endspiel von Berlin etwas mehr mit seinem Sohn und dessen Stuttgartern.

Read more »

Fünf Minuten Unterbrechung wegen Pyrotechnik: VfB- und Bayern-Fans nutzen Pokalfinale für massive Kritik am DFBZu Beginn der zweiten Hälfte hüllen die Fans von VfB Stuttgart und Bayern München das Olympiastadion in dunklen Rauch. Mit vielen Bannern und Gesängen protestieren sie gegen den Deutschen Fußball-Bund.

Read more »