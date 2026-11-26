Kein Termin im Kalender: König Frederik reiste überraschend nach Lettland. Erst Fotos machten seinen Besuch öffentlich.

Der dänische Monarch flog nach Lettland, um die Soldaten seines Landes zu besuchen, die dort stationiert sind. Sie sind im Rahmen der NATO-Truppen an der östlichen Flanke des Bündnisses im Einsatz.

Der Termin war bis zuletzt geheim geblieben: Im offiziellen Kalender des Königshauses fand sich vorab kein Hinweis auf den Auslandsaufenthalt. Auch ein vorübergehender Regentenwechsel wurde nicht mitgeteilt.

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"Am Dienstag besuchte Seine Majestät der König die dänischen Soldaten, die als Teil der NATO-Truppen an der östlichen Flanke des Bündnisses in Lettland stationiert sind. Auch der Verteidigungsminister und der Chef der Streitkräfte nahmen an dem Besuch teil" , teilte der Palast mit. Erst danach trug der Hof den Termin nachträglich in den offiziellen Kalender ein. Ganz allein war der König bei seinem Truppenbesuch nicht unterwegs: Ihn begleiteten der dänische Verteidigungsminister sowie der Chef der Streitkräfte..