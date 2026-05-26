Hofdame Katharina bringt ihren Hund in die Badezimmerroutine mit ein

Katharina putzt ihrem Hund die Zähne und will auch, dass er am Tisch sitzt, was der TV-Bauer Andreas ablehnt.

Hofdame Katharina bringt ihren Hund Ludo in die Badezimmer routine mit ein: Sie putzt ihm die Zähne mit einer Handzahnbürste. Für sie ist das völlig selbstverständlich und gehört zum Alltag.

Katharina ist überzeugt, dass ihr Hund Ludo normalerweise auch am Frühstückstisch sitzt und sie das nicht sehen kann. Der TV-Bauer Andreas ist entsetzt über diese ungewöhnliche Morgenroutine und stellt klar, dass sein Hund nicht am Tisch sitzt. Er schränkt jedoch ein, dass man bei Frauen manchmal einen Kompromiss eingehen muss.

Die Beziehung zwischen Andreas und Katharina ist für Fans von "Bauer sucht Frau International" spannend zu verfolgen, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob Ludo mit am Tisch sitzen darf





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