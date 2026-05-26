Hofdame Katharina: Mein Hund soll am Tisch sitzen

Bauer sucht Frau International-Hofdame Katharina teilt mit ihrem Hund nicht nur die Morgenroutine, sondern auch die Mahlzeiten. Ihr Hund soll einen eigenen Platz am Frühstückstisch bekommen. Bauer Andreas ist überrascht und kann ihre enge Beziehung zum Vierbeiner kaum nachvollziehen.

Sie putzt ihm nicht nur die Zähne, ihr Hund soll auch einen eigenen Platz am Frühstückstisch bekommen. Damit sorgt Hofdame Katharina bei Bauer Andreas für Fassungslosigkeit.

Die 43-Jährige war bereits wegen ihrer überschwänglichen Art in die Kritik geraten - nun sorgt auch ihre besondere Bindung zu ihrem Hund für Verwunderung. Vor allem Bauer Andreas kann ihre enge Beziehung zum Vierbeiner kaum nachvollziehen. Die beiden pflegen eine außergewöhnliche Morgenroutine, die Andreas völlig aus der Fassung bringt. Als der Bauer sucht Frau International-Kandidat morgens das Badezimmer betritt, ist er sichtlich überrascht.

"Um Gottes Willen, was machst du? ", fragt er seine Hofdame entsetzt. Der Grund: Katharina kniet vor ihrem Hund und putzt ihm mit einer Handzahnbürste die Zähne. Für sie ist das jedoch vollkommen selbstverständlich.

"War bestimmt lustig für ihn oder neu. Aber das gehört dazu, das ist für uns Pflicht, Zähne zu putzen", erklärt sie im "Bauer sucht Frau International"-Einzelinterview. Und das ist längst nicht alles.

"Bauer sucht Frau International"-Hofdame Katharina, die schon beim Einzug für Verwirrung bei Andreas sorgte, teilt mit ihrem Hund offenbar nicht nur die Morgenroutine im Bad, sondern auch die Mahlzeiten. Nachdem der Vierbeiner zunächst im Gras Platz nehmen muss, erklärt sie am Frühstückstisch: "Normalerweise sitzt Ludo immer bei mir am Tisch auf einem Extra-Stuhl.

" Katharina selbst sieht dabei offenbar kein Problem. Im Gegenteil: Sie ist überzeugt davon, dass Bauer sucht Frau International-Andreas ihr den "Wunnsch erfüllen würde, dass Ludo mit am Tisch sitzt". Im Einzelinterview macht der TV-Bauer allerdings zunächst deutlich, was er davon hält: "Mein Hund sitzt nicht am Tisch, nein", stellt er kopfschüttelnd klar. Ganz ausschließen will er einen Kompromiss dann aber doch nicht.

"Aber bei Frauen muss man halt ab und zu mal einen Kompromiss eingehen, wahrscheinlich", räumt Andreas schließlich ein. Ob der Rüde am Ende tatsächlich einen eigenen Stuhl am Frühstückstisch bekommt, bleibt abzuwarten. Wie es mit Andreas und Katharina weitergeht, erfahren Fans von Bauer sucht Frau International montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL





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