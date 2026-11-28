'Avengers 5' und der dritte 'Dune'-Teil starten gleichzeitig. Regisseur Denis Villeneuve hofft, dass sein Werk an den Kinokassen überleben wird.

"Hoffe, wir überleben": Denis Villeneuve über "Doomsday"-Konkurrenz Florence Pugh in "Dune: Part Three", daneben Robert Downey Jr. als Doctor Doom in "Avengers: Doomsday".

"Avengers 5" und der dritte "Dune"-Teil starten gleichzeitig. Regisseur Denis Villeneuve hofft, dass sein Werk an den Kinokassen überleben wird. Es ist ein besonderes Filmwochenende, das Erinnerungen an das Phänomen "Barbenheimer" vor einigen Jahren weckt. In deutschen Kinos startet am 16.

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Dezember der nächste "Avengers"-Film "Doomsday" der Marvel Studios. Einen Tag später folgt "Dune: Part Three". Denis Villeneuve , den Regisseur des Sci-Fi-Epos, bringt die Konkurrenz aus dem Hause Marvel durchaus ins Schwitzen.