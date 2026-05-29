Hoffen auf ein zweites Wunder: Zwei Goldgräber weiter in laotischer Höhle vermisst

Nach der Rettung von fünf Goldsuchern aus einem Höhlensystem in Laos dauert die Suche nach zwei weiteren Vermissten an. Die Retter geben die Hoffnung nicht auf.

In der Provinz Xaisomboun in Zentral- Laos herrscht erneut Anspannung. Nach der geglückten Rettung von fünf Goldsuchern aus einem überfluteten Höhlensystem am vergangenen Mittwoch dauert die Suche nach zwei weiteren Vermisste n an.

Die Spezialtaucher aus Thailand, die bereits die ersten fünf Männer lebend bergen konnten, haben ihre Arbeit fortgesetzt, doch die Hoffnung auf ein Wunder schwindet langsam. Die geretteten Goldgräber waren entkräftet, aber bei Bewusstsein auf einem Felsvorsprung gefunden worden, mit eingeschalteten Stirnlampen. Sie konnten jedoch keine Hinweise zum Verbleib ihrer beiden Kameraden geben. Die Rettungskräfte haben mittlerweile rund 95 Prozent des rund 300 Meter langen Höhlensystems durchkämmt, aber keine Spur der beiden Vermissten entdeckt.

Ein thailändischer Taucher, der an der Rettungsaktion beteiligt war, äußerte sich pessimistisch: Die Chancen stehen sehr gering. Dennoch gibt es auch positive Zeichen: Der laotische Einsatzleiter Bounkham Luanglath sagte der Zeitung Vientiane Times: Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass beide noch am Leben sein könnten, weil es keine Anzeichen für einen Todesfall gibt und auch kein übler oder abgestandener Geruch wahrnehmbar ist. Das ist ein positives Zeichen.

Das Drama begann vor über einer Woche, als die Männer aus dem Dorf in die Höhle stiegen, um nach Gold zu suchen. Plötzlich setzte starker Regen ein, der den Wasserpegel in der Höhle rapide ansteigen ließ. Die Männer wurden eingeschlossen und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Tage vergingen, in denen Angehörige und Dorfbewohner in Angst um ihr Leben bangten.

Die Rettungsaktion gestaltete sich äußerst schwierig: Enge Gänge, Schlamm und die ständige Gefahr weiterer Überschwemmungen erschwerten die Arbeit der Taucher. Spezialausrüstung wurde aus dem Nachbarland Thailand herbeigeschafft, um die Suche zu unterstützen. Die Rettung von fünf Männern am Mittwoch war bereits als letzter Versuch geplant worden, da die Zeit drängte und die Bedingungen in der Höhle sich stetig verschlechterten. Nun sind zwei weitere Tage vergangen, und die Besorgnis wächst.

Die Familien der Vermissten harren an der Höhlenöffnung aus, hoffen und beten. Sie haben Kerzen angezündet und Opfergaben dargebracht, um die Geister der Berge gnädig zu stimmen. Gleichzeitig bereiten sich die Rettungskräfte auf eine mögliche zweite Rettungsaktion vor, falls die Vermissten noch rechtzeitig gefunden werden. Die Stimmung ist gedrückt, aber die Einsatzkräfte geben nicht auf.

Sie arbeiten unermüdlich im Schichtbetrieb, jeder Quadratzentimeter des Höhlensystems wird abgesucht. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras kommen zum Einsatz, um von oben nach Lebenszeichen zu suchen. Die gesamte Region ist in Schockstarre gefallen, und die Menschen verfolgen jede Neuigkeit mit angehaltenem Atem. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem jede Minute zählt.

Die Experten warnen jedoch davor, dass die überlebenden Männer möglicherweise in einer noch unentdeckten Kammer eingeschlossen sein könnten, die schwer zugänglich ist. Sollte dies der Fall sein, müssten die Rettungskräfte neue Wege finden, um zu ihnen vorzudringen. Die Hoffnung auf ein zweites Wunder bleibt, auch wenn die Zeit langsam ablauft. Das Schicksal der beiden Goldsucher liegt in den Händen der Natur und der unermüdlichen Arbeit der Retter





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