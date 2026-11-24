TSG 1899 Hoffenheim empfängt SK Sturm Graz zur Europa-League-Runde 5. Hier erfahren Sie alles zur Live-Übertragung, zum exakten Termin am 26. November 2026 und zu den TV-Rechten.

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt am Donnerstag, dem 26. November 2026, den SK Sturm Graz zu einem entscheidenden Duell in der fünften Runde der Europa League. Das Spiel findet in der SNP Arena in Sinsheim statt, wobei der Anstoß um 21 Uhr erfolgt. Beide Teams stehen punktgleich auf den Tabellenplätzen 23 und 24 und kämpfen um den direkten Einzug in die K.o.-Play-offs.

Tableau und aktuelle Form der Teams

Nach vier Spieltagen der Ligaphase sammeln die Hoffenheimer und die Grazer jeweils vier Punkte. Die TSG 1899 Hoffenheim feierte am dritten Spieltag mit einem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon ihren ersten Triumph der laufenden Saison. Zuletzt trennte sich der deutsche Klub mit einem 1:1 vom englischen Vertreter Crystal Palace. Im Gegensatz dazu musste SK Sturm Graz nach einem 1:0-Erfolg gegen Olympique Marseille am vierten Spieltag eine 2:3-Heimniederlage gegen den slowenischen Verein NK Celje hinnehmen.

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Das neue Ligaphasen-Format der Europa League sieht vor, dass sich die acht bestplatzierten Mannschaften direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 treten in den K.o.-Play-offs an. Für die übrigen zwölf Mannschaften endet der Wettbewerb nach der Ligaphase. Mit ihren aktuellen Ergebnissen liegen beide Kontrahenten knapp auf den qualifikationsrelevanten Rängen.

Übertragung: Live-Stream statt Free-TV

Die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SK Sturm Graz wird nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Stattdessen ist das Match exklusiv im kostenpflichtigen Livestream bei den verfügbaren Streaming-Diensten der Liga zu sehen. Im Rahmen der Saison 2026/27 zeigt der Lizenznehmer bis zu zehn ausgewählte Begegnungen der Europa League und der Conference League pro Spieltag sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming-Angebot.

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Die TSG 1899 Hoffenheim und der SK Sturm Graz gehören zu den Partien, die nicht zum kostenlosen Sendeumfang gehören. Fans müssen daher über ein entsprechendes Abo für den digitalen Sport-Kanal verfügen, um das Spiel live zu verfolgen. Die SNP Arena in der baden-württembergischen Gemeinde Sinsheim bietet Platz für 30.150 Zuschauer und dient der TSG 1899 Hoffenheim seit Anfang 2009 als Heimspielstätte.

Historie und Ausblick

Die direkte Bilanz zwischen den beiden Clubs ist denkbar kurz: Bisher stand kein Spiel auf dem grünen Rasen auf dem Programm. Dennoch hat dieses Duell in Sinsheim immense Bedeutung für beide Mannschaften. Ein Sieg für die TSG 1899 Hoffenheim würde die Position auf Platz 23 festigen und die Chancen auf die Play-offs deutlich erhöhen. Für den SK Sturm Graz ist ein Auswärtserfolg notwendig, um auf Platz 24 nicht abzurutschen und die Teilnahme an den K.o.-Runden zu sichern.