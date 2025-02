Hoffenheim gewinnt in Bremen und fährt im Abstiegskampf fort

Hoffenheim hat beim 3:1 in Bremen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die TSG drehte die Partie mit ihrem aggressiven Pressing und blieb zum zehnten Mal in Serie im Weserstadion ungeschlagen.

Hoffenheim hat in seinem Lieblingsgastspiel einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert: Beim 3:1 in Bremen drehte die TSG die Partie mit ihrem aggressiven Pressing . Hoffenheim war in der jüngsten Vergangenheit kein gerne gesehener Gast in Bremen - seit neun Heimspielen warteten die Hanseaten auf einen Sieg .

Bei dem Versuch, die Serie zu brechen, konnte Ole Werner auf drei Rückkehrer zurückgreifen: Stark (nach Gelb-Rot-Sperre), Bittencourt (nach Oberschenkelproblemen) und Schmid (nach muskulären Problemen) ersetzten nach dem angedeutet, durch. Für Akpoguma, Jurasek, Geiger, Moerstedt (alle Bank) und Hlozek (Fußverletzung) begannen Kaderabek, Nsoki, Becker, Orban und Stach - die Nominierung des Letztgenannten war genauso überraschend wie Bülters (hatte am Freitag noch erkrankt gefehlt) Einsatz. Einer aus dem neuen Quintett hatte besonders schlechte Erinnerungen an das Hinspiel: Nsoki war damals in der 18. Minute des Feldes verwiesen worden, was den Wendepunkt für Werders furiose Aufholjagd beim 4:3 dargestellt hatte. Im Weserstadion erwischte der Franzose erneut einen denkbar schlechten Start: Er köpfte früh ins eigene Tor (7.).Ungeachtet des frühen Rückstands kam die TSG nach gut einer Viertelstunde viel besser ins Spiel - Auslöser dafür war Kramarics Kopfball (18.). Die Kraichgauer pressten anschließend höher und aggressiver, was einige Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte zur Folge hatte. Aus diesem Grund lag das 1:1 in der Luft. Nachdem Kaderabek (23.) und Kramaric (26.) es noch verpasst hatten, traf Stach überlegt (28.). Bremen versuchte als Reaktion auf den Ausgleich aktiver zu werden, kassierte jedoch eine Kopie des 1:1. Erneut eroberte Hoffenheim den Ball auf der rechten Seite, erneut spielte der Torschütze - diesmal Bischof - vor seinem Abschluss noch einen Doppelpass (diesmal sogar zwei hintereinander), ehe er die Kugel aus zentraler Position rechts unten ins Eck schoss (44.). Mit dem 2:1 ging es auch in die Kabinen.Werner reagierte auf die unzufriedenstellenden ersten 45 Minuten mit drei Wechseln. Unter anderem brachte er Köhn, der das Spiel merklich belebte. Generell kam Werder gut aus der Pause, strahlte gegen kompakte Gäste aber kaum Torgefahr aus. Effizienter zeigte sich 1899: Orban nickte gegen die Laufrichtung Zetterers ein (63.) - Auslöser war erneut eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Beinahe hätte die Ilzer-Elf sogar wenige Minuten später auf 4:1 gestellt, doch Stach köpfte nur vorbei (71.). Daher hätte ein weiterer SVW-Treffer durchaus nochmals für Spannung gesorgt. Doch dieser fiel trotz einiger Chancen in der Schlussphase nicht mehr: Weiser schoss volley vorbei (77.), Prass klärte kurz vor der Torlinie (86.) und Philipp war gegen Bittencourt und Njinmah zur Stelle (85., 90.+4).Durch das 3:1 blieb Hoffenheim zum zehnten Mal in Serie im Weserstadion ungeschlagen (fünf Erfolge, fünf Unentschieden) und feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Werder kommt in diesem Jahr hingegen noch nicht in Fahrt - erst einen Sieg feierten die Hanseaten 2025. Bremen ist bereits am kommenden Freitag um 20.30 Uhr in Freiburg zu Gast. Hoffenheim empfängt erst am Sonntag den VfB Stuttgart (19.30 Uhr)





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hoffenheim Bremen Bundesliga Abstiegskampf Sieg Pressing Werder Bremen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hoffenheim siegt bei Werder Bremen und zeigt Kampfgeist im AbstiegskampfHoffenheim holt sich mit einem 3:1-Sieg gegen Werder Bremen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga. Der Kampfgeist der TSG war deutlich erkennbar.

Weiterlesen »

Zwei Tunnel, ein Sieg: Hoffenheim bezwingt Werder Bremen mit 3:1Die TSG Hoffenheim feierte einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. Anton Stach und Tom Bischof sorgten mit zwei präzisen Toren für den Erfolg der Kraichgauer. Trotz des frühen Rückstands durch ein Eigentor von Stanley Nsoki zeigten sich die Hoffenheimer kämpferisch und setzten sich letztendlich verdient durch.

Weiterlesen »

Werder Bremen gegen Hoffenheim: Werner hofft auf Sieg und keinDeja-VuOle Werner, Trainer des SV Werder Bremen, blickt mit Spannung auf das bevorstehende Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim. Die Hoffenheimer Situation hat sich verändert seit dem 4:3-Sieg der Bremer im Hinspiel. Werner hofft auf einen Sieg und dass sich das Spiel nicht zu einem Deja-vu entwickelt, wie das 0:3 Rückstand im Hinspiel.

Weiterlesen »

Spannung vor dem Abstiegskampf-Duell: Union Berlin gegen TSG HoffenheimDer Kampf gegen den Abstieg nimmt an Spannung zu, als Union Berlin und TSG Hoffenheim aufeinandertreffen. Beide Teams haben in der Rückrunde nur wenige Punkte geholt und stehen unter Druck. Hoffenheim kämpft mit einer wechselhaften Form und einem problematischen Transferfenster, während Union trotz schwacher Offensivleistung noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat.

Weiterlesen »

Union Berlin muss im Abstiegskampf-Duell in Hoffenheim punktenUnion Berlin steht vor einem wegweisenden Spiel im Abstiegskampf. Bei der TSG Hoffenheim steht das Team unter Druck. Bei einer Niederlage könnten die Köpenicker von den Kraichgauern überholt werden.

Weiterlesen »

Union Berlin siegt klar gegen Hoffenheim und setzt Statement im AbstiegskampfDer 1. FC Union Berlin hat beim direkten Konkurrenten Hoffenheim ein deutliches Statement im Abstiegskampf gesetzt. Die Köpenicker brillierten vor allem offensiv und gewannen mit 4:0. Marin Ljubicic erzielte bei seinem Debüt zwei Scorerpunkte und spielte eine wichtige Rolle im Sieg der Berliner.

Weiterlesen »