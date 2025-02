Hoffenheim siegt bei Werder Bremen und zeigt Kampfgeist im Abstiegskampf

Hoffenheim holt sich mit einem 3:1-Sieg gegen Werder Bremen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga. Der Kampfgeist der TSG war deutlich erkennbar.

1899 Hoffenheim hat im Bundesliga - Abstiegskampf mit einem 3:1- Sieg bei Werder Bremen wieder einen erfolgreichen Auftritt gezeigt. Nach einem frühen Eigentor von Stanley Nsoki (7.) drehten die Gäste mit Treffern von Anton Stach (28.), Tom Bischof (44.) und Gift Orban (63.) die Partie. Hoffenheim ist damit seit 2014 in Auswärtsspielen bei Werder Bremen ungeschlagen und hält als Tabellen-15. den Vorsprung auf die Abstiegsplätze komfortabel.

Trainer Christian Ilzer bezeichnete den Sieg als „eine Gemeinschaftsleistung“. Werder Bremen bleibt als Zehnter im Niemandsland der Tabelle und hat aktuell weder mit den Europacup- noch mit den Abstiegsrängen etwas zu tun. Ole Werner, Trainer von Werder, zeigte sich enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft und sagte: „Ich habe von uns mehr erwartet.“ Hoffenheim ging mit einem hohen Pressing aus der Kabine und machte Werder früh Probleme. Die Bremer konnten sich lange nicht aus der Defensive befreien und kamen zu wenig Anschluss an den Ball. Bremen zeigte zwar von Beginn an Druck, konnte aber die Führung nicht halten. Nach dem Ausgleich durch Stach spielten die Hoffenheimer dann die aktivere Mannschaft und belohnten sich mit dem 2:1 durch Bischof. In der zweiten Halbzeit erhöhte Orban auf 3:1. Werder kam zwar nach dem dritten Gegentor noch einmal etwas besser ins Spiel, konnte aber die Partie nicht mehr drehen. Coach Werner sah, dass seine Mannschaft in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft hatte. Hoffenheim hingegen zeigte sich effektiv und konsequent im Abschluss. Die Partie endete mit einem 3:1-Sieg für Hoffenheim.





