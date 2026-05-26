Die TSG Hoffenheim hat in dieser Spielzeit viele tolle Spiele gespielt, aber dennoch verpasst sie die Champions League. Warum ist das Aluminium-Pech für die TSG in dieser Spielzeit so groß?

Hoffenheim verpasst Champions League durch Aluminium-Pech . Während die Schwaben in der Königsklasse für Aufsehen sorgen wollen, bleibt für Hoffenheim die Europa League. Warum ist das Aluminium-Pech für die TSG in dieser Spielzeit so groß?

Insgesamt 12-mal krachte bei Hoffenheim das Leder in dieser Spielzeit gegen das Aluminium. Damit liegt die TSG in der Pechvogel-Tabelle auf Platz 4. Dabei ist ein Sturm-Juwel Hoffenheims Aluminium-König: Tim Lemperle (24) traf viermal das Gebälk, steht auf Platz 2 - gemeinsam mit Freiburgs Michael Gregoritsch (32). Nur Bayern-Star Michael Olise (24) scheiterte noch einmal mehr an Pfosten oder Latte.

Kostete die Millimeter-Arbeit Hoffenheim die Champions-League? Beim 3:3-Spektakel gegen den VfB Stuttgart auf alle Fälle. Lemperle hatte das 4:1 auf dem Fuß, doch der Ball klatschte nur gegen den Pfosten. Am Ende kassiert die TSG nach riesigem Chancenwucher in letzter Minute noch den Ausgleich.

Hätten die Sinsheimer früher erhöht und die Führung über die Zeit gebracht, hätten sie am Ende zwei Punkte mehr auf dem Konto gehabt. Es wäre das direkte Ticket in die Champions League gewesen. Doch der Aluminium-Fluch scheint bei der TSG fast schon Tradition zu haben! Das zeigt kein Beispiel besser als das von Klub-Legende Andrej Kramaric (34).

Der Kroate teilte kürzlich auf Instagram ein Video seiner Greatest Hits. Allerdings die der schmerzhaften Sorte. Zu sehen: Kramaric, wie er in zehn Jahren Bundesliga insgesamt 20-mal (!!! ) nur den Pfosten oder die Latte traf.

Der Fall von Hoffenheim ist kein Einzelfall. Auch andere Vereine in der Bundesliga haben Probleme mit dem Aluminium-Pech. Die TSG ist jedoch das erste Team, das in dieser Spielzeit so viele Mal das Aluminium getroffen hat. Die Fans der TSG sind enttäuscht, aber auch stolz auf ihre Mannschaft.

Die TSG hat in dieser Spielzeit viele tolle Spiele gespielt und hat sich für die Europa League qualifiziert. Die Fans hoffen, dass die TSG in der nächsten Saison besser abschneiden wird und in die Champions League kommt





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