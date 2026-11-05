Hoffenheim verpasst Sieg in London nach Treffer in Nachspielzeit

TSG Hoffenheim unterliegt Crystal Palace in der Europa League mit 1:1 nach Tor in der 91. Minute. Trainer Christian Ilzer kämpft mit zahlreichen Verletzungen.

Die TSG Hoffenheim hat ihre Europa-League-Kampagne in London mit einem bitteren Unentschieden fortgesetzt. Der deutsche Vertreter verpasste gegen Premier-League-Klub Crystal Palace auf dramatische Weise den zweiten Erfolg in dieser Wettbewerbsrunde. Obwohl die TSG früh in Führung ging, reichte es am Ende lediglich zu einem 1:1-Unentschieden.

Frühe Führung durch Alexander Prass im Londoner Derby

Der Traumstart für die Kraichgauer gelang bereits in der siebten Minute. Alexander Prass sorgte für die early breakthrough, die Hoffenheim eine frühe Führung bescherte. Lange Zeit schien dieser knappe Vorsprung ausreichend, um den Sieg sicher nach Hause zu bringen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer kontrollierte das Spiel weitgehend und schien auf einen wichtigen Auswärtspunkt zu laufen.

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Dennoch war das Ergebnis aus Sicht von Hoffenheim enttäuschend. Nach nur drei Punkten aus den ersten drei Partien befand sich die Mannschaft bereits im hinteren Bereich der Gruppenwertung. Ein Sieg wäre nicht nur für die Moral, sondern auch für die sportliche Perspektive in der Europa League enorm wichtig gewesen. Stattdessen musste sich Christian Ilzer mit einem Punkt zufrieden geben, der den Anschluss an die Spitzenteams kaum verbesserte.

Daichi Kamada glich in der 91. Minute aus

Das Schicksal der Partie entschied sich in der Nachspielzeit. Daichi Kamada, ein alter Bundesliga-Bekannter, erzielte den Ausgleichstreffer in der einundneunzigsten Minute. Der 30-jährige Japaner traf zum Endstand von 1:1. Besonders bemerkenswert ist die persönliche Geschichte hinter diesem Tor. Kamada spielte von 2019 bis 2023 für Eintracht Frankfurt und kennt die deutschen Verhältnisse daher bestens.

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Für Hoffenheim war der Treffer in der Schlussphase besonders bitter, da das Team das Spiel eigentlich im Griff hatte. Daichi Kamada nutzte eine Phase der Konzentrationsschwäche aus, um den Punktegültigen Treffer zu erzielen. Dieser Moment verwandelte das hoffnungsvolle Unentschieden in eine schmerzhafte Niederlage der Moral, auch wenn das Ergebnis technisch gesehen ein Remis war. Die TSG verpasste die Chance, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren.

Trainer Christian Ilzer vor personellen Problemen

Die Ausgangslage für das Spiel in London war für Christian Ilzer alles andere als ideal. Der 49-jährige Trainer musste erneut kräftig improvisieren, da die TSG seit der vergangenen Nations-League-Pause von Verletzungspech verfolgt wird. Gegen Crystal Palace fehlten gleich neun potenzielle Stammkräfte, was die Aufstellung erschwert.

Zu den ausgefallenen Spielern gehörten Adam Hlozek, Valentin Gendrey, Patrick Wimmer, Nathan de Cat, Bambasé Conté, Robin Hranac, Albian Hajdari, Max Moerstedt und Vladimir Coufal. Die Abwesenheit dieser Spieler zwang Ilzer zu taktischen Anpassungen, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten. Die verletzungsbedingten personellen Engpässe haben die Mannschaft in den letzten Wochen stark geschwächt.

Folgen für die Gruppenphase und weitere Termine

Das Unentschieden gegen Crystal Palace verschärft die Situation für TSG Hoffenheim in der Gruppenphase. Zwei Niederlagen in Pokal und Bundesliga lagen bereits vor diesem Spiel vor. Mit nur drei Punkten aus drei Partien ist die Mannschaft im hinteren Tabellenbereich festgefahren. Ein Sieg hätte die Hoffnungen auf das Weiterkommen gestärkt, doch stattdessen bleibt die Lage angespannt.

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Für die weitere Entwicklung in der Europa League ist es nun entscheidend, wie die Mannschaft auf dieses Resultat reagiert. Die verletzungsbedingten Personalengpässe bleiben eine große Herausforderung für Christian Ilzer. Die TSG muss nun schnell wieder zu ihrer alten Form finden, um in den folgenden Partien Punkte zu sammeln und den Anschluss an die Tabellenführung zu wahren. Die nächste Partie wird somit zu einer Probierstation für die Resilienz der Mannschaft.