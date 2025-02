Hoffenheims Trainer Ilzer unter Druck - Geiger zerlegt Mannschaft

Nach der 0:4-Niederlage gegen Union Berlin steht Trainer Christian Ilzer unter enormem Druck. Spieler Dennis Geiger kritisierte die Mannschaft scharf und stellte die Leistungen in Frage. Ilzer hält an seinem Konzept fest und fordert Fokus auf das Hier und Jetzt. Der aktuelle Tabellenplatz (15., vier Punkte Abstand zur Relegation) und die schwache Bilanz seit seiner Amtsübernahme im November sorgen jedoch für wachsende Zweifel.

Trainer Christian Ilzer (47) wurde auf der Pressekonferenz nach der 0:4-Heimpleite gegen Union Berlin auf das Interview seines Spielers Dennis Geiger (26) angesprochen. Geiger hatte kurz nach Abpfiff bei Sky die eigene Mannschaft zerlegt und gesagt: „Wir geben 90 Millionen aus. Wievielter sind wir? Viertletzter. Das kann natürlich nicht sein. Boah. Mit so einer Leistung wird’s echt schwer.

“ Ilzer reagierte angefasst – er forderte, nicht länger über die Vergangenheit nachzudenken, sondern den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen. Wie meint er das denn? Ryan Gravenberch spricht über seinen Abgang vom FC Bayern. Das Hier und Jetzt ist leider fatal: 18 Punkte nach 21 Spielen – Rang 15, nur vier Zähler Abstand auf den Relegationsplatz. Seitdem Ilzer die TSG im November übernommen hat, holte das Team nur neun von möglichen 33 Punkten. Die Folge: Das Verhältnis zwischen Trainer und Spielern ist zunehmend zerrüttet. Trotz allem hält Sport-Boss Andreas Schicker (38) an seinem österreichischen Landsmann fest. Kurz nach dem Union-Debakel versicherte er, dass Ilzer am kommenden Wochenende in Bremen auf der Bank sitzen wird. SPORT BILD weiß: Selbst wenn es gegen Werder schiefgeht, wird Ilzer auch am darauffolgenden Sonntag beim Heimspiel gegen Stuttgart dabei sein. Sollte aber nach dieser Partie kein Aufwärtstrend zu erkennen sein, wird die Luft für den Trainer richtig dünn. Im Hoffenheimer Spiel fehlte zuletzt jegliche Aggressivität und Emotionalität. Eines der vielen Probleme: Selbst bei Heimspielen kommt von den Rängen kaum Unterstützung. Gegen Union waren gerade mal 20 023 von 30 150 Plätzen besetzt. Der Glaube fehlt – auch bei den Fans. Dabei hatte man im Winter noch mal 19 Mio. Euro investiert, wodurch der Klub diese Saison bereits 76 Mio. Euro ausgegeben hat – und nicht 90 Mio., wie Geiger behauptete. Unter anderem kamen Gift Orban (22/9 Mio. aus Lyon), Talent Bazoumana Touré (18/10 Mio. aus Hammarby) und Verteidiger Leo Østigård (25/Leihe aus Rennes). Gebracht hat es bislang nicht viel: 2025 holte der Klub in sechs Spielen vier Punkte – die Bilanz eines Absteigers





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TSG 1899 Hoffenheim Christian Ilzer Dennis Geiger Union Berlin Bundesliga Trainer Mannschaft Leistung Krise Rückstand Relegation

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Romeo Ilzer, Sohn von Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer will MMA-Star werdenMMA statt Fußball: Unter tropischen Bedingungen trainiert der 18-Jährige für seine MMA-Karriere. Sein Vater hat einen anderen Weg eingeschlagen.

Weiterlesen »

Europäische Börsen unter Druck: KI-Riesen KI-Aktien unter DruckDie europäischen Börsen stehen am Montag unter Abgabedruck, insbesondere die Technologiewerte. Die Fortschritte des chinesischen KI-Startups Deepseek und die damit verbundenen Fragen zur Rechenleistung für KI-Systeme belasten den Markt. Gleichzeitig gibt es positive Nachrichten für Ryanair und Universal Music Group nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen.

Weiterlesen »

BVB in der Krise: Sahin unter Druck - Van Hessen als Schatten-Trainer?Borussia Dortmund kämpft nach zwei Niederlagen zu Beginn des Jahres mit einer tiefen Krise. Die Fans fordern Trainer Nuri Sahin zu entlassen, doch die Verantwortlichen halten an ihm fest. Gerüchte besagen, dass Arno van Hessen als potenzieller Schatten-Trainer im Blick behalten wird.

Weiterlesen »

BVB-Trainer Şahin unter Druck: Krise der Schwarz-Gelben geht weiterBorussia Dortmund steht nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Pflichtspielen des Jahres 2023 vor einer schweren Krise. Gegen Kiel verloren die Dortmunder mit 2:4, der Trainer Nuri Şahin gerät zunehmend in den Fokus der Kritik. Experten fordern einen sofortigen Trainerwechsel, doch der BVB scheint die Zeit dafür nicht zu haben.

Weiterlesen »

Bayern: Münchner 'Löwen' mit 'Alibi'-Fußball: Trainer unter DruckFür Argirios Giannikis wird es beim TSV 1860 München eng. Der Fehlstart ins Jahr sorgt für neue Diskussionen. Das nächste Spiel hat enorme Bedeutung.

Weiterlesen »

MünchnerLöwen mitAlibi-Fußball: Trainer unter Druckidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Weiterlesen »