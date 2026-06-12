Hoffnung auf Frieden in Nahost: Ölpreis fällt deutlich

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf einen baldigen Friedensdeal in Nahost genährt. Die Märkte reagieren mit einem deutlichen Rückgang des Ölpreises.

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf einen baldigen Friedensdeal in Nahost genährt. Er sagte, dass sich eine Verhandlungslösung abzeichne und der Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung in Kürze bekannt gegeben werden.

Die Märkte reagierten sofort und der Ölpreis fiel deutlich. Der Nordsee-Sorte Brent verlor mehr als zwei Prozent auf 88,35 Dollar je Fass. Der Ölpreis könnte weiter fallen, was sich auf die Preise an den Tankstellen auswirken könnte. Wer seinen Tank für den Winter füllen will, sollte die Entwicklung genau beobachten.

Bleibt die Hoffnung auf Frieden bestehen und fällt der Ölpreis weiter, könnten auch die Heizölpreise nachgeben. Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Scheitern die Gespräche, könnten die Preise auch schnell wieder steigen





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