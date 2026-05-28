Hoffnungen auf Friedensabkommen zwischen USA und Iran werden gedämpft

Die anhaltenden Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und die Unsicherheit über die bevorstehenden US-Inflationsdaten sorgen für Unsicherheit im Zusammenhang mit Anleihen und Zinsen.

Die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran werden durch die anhaltenden Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus gedämpft.

Die bevorstehenden US-Inflationsdaten sorgen für Unsicherheit im Zusammenhang mit Anleihen und Zinsen. Die Angriffe verstärken die widersprüchlichen Signale zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der Iran hat die Versicherungspolitik für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus als unerschwinglich teuer bezeichnet.

Zudem ist unklar, ob der Iran eine Mautgebühr erheben wird. Die Entwicklung der Märkte in Asien ist durch die Unsicherheit über die Zukunft der Straße von Hormus geprägt. Der japanische Leitindex Nikkei ist im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 64.928 Punkte gefallen. Am Vortag war der Index zeitweise um bis zu 2,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 66.429 Punkten gestiegen, bevor er unverändert schloss.

Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,22 Prozent auf 3909 Zähler. Dabei standen 103 Kursgewinnern 120 Kursverlierern gegenüber





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