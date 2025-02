Hoffnungsvolle Updates zu Lars von Triers nächstem Film

Nachdem sich die Gerüchte um einen neuen Film von Lars von Trier im Frühjahr 2024 mehren, gibt es nun hoffnungsvolle Updates. Der Regisseur hat vom Dänischen Filminstitut eine Förderung erhalten und könnte damit an seinem nächsten Projekt arbeiten. Lars von Trier ist bekannt für seine düsteren und melancholischen Filme, aber auch für seine schwarzhumorige Komödien und Satiren. Sein letztes Projekt war die Serie „The Kingdom“, die 2022 beim Filmfestival Venedig Premiere feierte.

Zu Dobrilas Lieblingsfilmen gehören düster-melancholische Filme wie \u2018Donnie Darko\u2019 bis hin zu dystopischen Filmen wie \u2018Children of Men\u2019, aber auch schwarzhumorige Komödien und Satiren kann sie überzeugen. 2024 mehren sich die Gerüchte um einen lang erwarteten nächsten Film von Lars von Trier, danach wurde es wieder still um das geheimnisvolle Projekt – doch nun gibt es hoffnungsvolle Updates.

FILMSTARTS-Kritik lediglich 2,5 von 5 Sternen“, als diese 2022 beim Filmfestival Venedig Premiere feierte. Alle drei Staffeln dieser in einem unheimlichen Krankenhaus situierten Serie könnt ihr bei Amazon Prime Video gegen eine Gebühr oder aktuell im Channel superfresh anschauen. Danach wurde es wieder still um von Trier, bis sich im Frühjahr 2024 die Gerüchte mehren, dass er an seinem nächsten Film arbeitet. Nun gibt es ein weiteres wichtiges Signal, dass das neue Projekt des Regisseurs Form annimmt: Wie die französische Nachrichtenagentur AFP hat von Trier vom Dänischen Filminstitut (DFI) eine Förderung von 1,3 Millionen Kronen (rund 174.000 Euro) erhalten. 2022 wurde bekannt, dass der 68-jährige Lars von Trier an Parkinson erkrankt ist, liegt der Schluss nahe, dass sich der Filmemacher hier mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Es bleibt aber zu hoffen, dass dem Enfant Terrible des europäischen Autorenkinos noch weitere Filmprojekte nach „After“ vergönnt sind. Diese Hoffnung äußerte auch von Trier, der im Sommer 2023 auf Instagram ein inzwischen gelöschtes Video von sich gepostet hatte, in dem er folgendes äußerte: „Ich habe Parkinson, eine Zwangsstörung und einen derzeit kontrollierten Alkoholismus. Kurzum, mit etwas Glück habe ich noch ein paar anständige Filme in mir.“ Die Daumen drücken wird ihm auf jeden Fall auch ein gewisser weltberühmter Horror-Autor, der sehr viel von Lars von Triers Filmen hält: 'Der talentierteste Regisseur der Welt': Stephen King wünscht sich, dass dieser Skandal-Filmemacher eines seiner Bücher verfilmt *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.





