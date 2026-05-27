Der 24-jährige Essener Rechtsverteidiger Jannik Hofmann ist nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation enttäuscht. Er hat sich besonders motiviert für das Relegations-Rückspiel gegen Fürth, das die Essener mit 2:0 verloren haben.

Nürnberg s Leihgabe Jannik Hofmann ist nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation enttäuscht. Der 24-jährige Essen er Rechtsverteidiger hat 15 Jahre lang für den Club gespielt und ist immer noch ein Nürnberg er im Herzen.

Er hat sich besonders motiviert für das Relegations-Rückspiel gegen Fürth, das die Essener mit 2:0 verloren haben. Hofmann war einer der letzten Spieler, die den Innenraum im Ronhof verließen, nachdem er mit verquollenen Augen den Raum verlassen hatte. Er sagte, er wollte mit Essen etwas Unfassbares schaffen, aber das haben sie leider nicht geschafft. Er ist auch dankbar für die Zeit in Essen, wo er wieder zu seiner Stärke zurückgefunden hat und ohne Verletzungen gespielt hat.

Er sagt, er hat es einfach auch mal gebraucht, um aus seiner Wohlfühloase, seiner Heimat, mal herauszukommen, um sich privat wie fußballerisch weiterzuentwickeln. Zu sehen war das auch in Fürth, wo Hofmann gerade in der zweiten Halbzeit einer der besten Essener war. Er hatte die meisten Ballkontakte (55), gewann die meisten Zweikämpfe (14) und hätte - ohne den VAR in Köln - durch seine Flanke das 1:2 durch Potocnik (68. ) perfekt vorbereitet.

Aber auch sein persönlich gutes Spiel konnte den (Noch‑)FCN‑Profi kaum trösten: "Ich glaube, wir können uns nichts vorwerfen, außer dass wir gegen Fürth eben die Tore nicht gemacht haben. Im Fußball zählen eben nur die Tore und deswegen sind wir leider nicht aufgestiegen.

" Trost fand der Oberfranke noch im Stadion bei seiner Familie, für die er gleich sieben Eintrittskarten besorgt hatte. Wohin die Eltern und Geschwister zukünftig fahren müssen, um Jannik Hofmann spielen zu sehen, will und kann er noch nicht sagen: "Ich möchte jetzt erst einmal in den Urlaub fahren. Alles Weitere werden wir dann sehen.





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