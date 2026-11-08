Hofmann rettet VfL Bochum mit Spätdritter gegen Karlsruher SC

Philipp Hofmann sichert dem VfL Bochum mit einem Treffer in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg gegen den KSC. Hannover 96 remittiert gegen Heidenheim.

Der VfL Bochum hat am Sonntag im Spiel der 2. Fußball-Bundesliga ein hochspannendes Match für sich entschieden und den ersten Heimsieg der aktuellen Saison eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler besiegte den Karlsruher SC mit 3:2 (1:1) in der Nachspielzeit und hat sich damit deutlich vom Tabellenkeller entfernt. Besonders in der 92. Minute sorgte der angreifende Philipp Hofmann für die entscheidende Wende, indem er den Ball im Tor des KSC unterbrachte.

Hofmann entscheidend im VfL Bochum Heimspiel

Philipp Hofmann war mit zwei Treffern der Schlüsselfigur für die Bochumer, die den Sieg gegen seinen Ex-Klub Karlsruher SC errungen haben. Sein erstes Tor erzielte er bereits in der 53. Minute und ebnete den Weg für den Dreier. Das entscheidende Tor fiel jedoch erst nach 90 Minuten und zwei Sekunden, als er die Fans im Stadion an der Castroper Straße jubeln ließ. Christian Rasmussen hatte das Spiel in der 6. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz eröffnet.

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Gegen den Karlsruher SC lieferte sich der VfL Bochum ein wildes Spektakel, das die Zuschauer voll in seinen Bann zog. Kevin Wiethaup und Tim Civeja hatten für den KSC bereits Tore erzielt. Wiethaup traf in der 8. Minute und Civeja in der 50. Minute von der Mittellinie. Civejas Treffer aus 51,6 Metern wurde als absoluter Moment des Tages gefeiert, doch reichte dies am Ende nicht für den Sieg gegen den VfL Bochum.

Strobl und Heidenheim trennen sich unentschieden

Im anderen Match der Runde blieb Hannover 96 unter Trainer Sandro Wagner ohne Sieg. Das sechste Spiel in Folge konnte Sandro Wagner nicht gewinnen, als Hannover 96 sich mit Heidenheim ein 2:2 (1:0) teilte. Budu Siwsiwadse rettete den Heidenheimern in der 66. Minute noch einen Punkt, nachdem Stefan Thordarson und Jean Hugonet das Spiel vorübergehend gedreht hatten.

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Trainer Frank Schmidt hatte wenige Tage zuvor angekündigt, seinen Posten am Saisonende niederzulegen, nach fast 20 Jahren im Verein. Trotz der Umstände spielte Hannover 96 mit und ohne Chancen. Husseyn Chakroun und Christian Conteh vergaben in der zweiten Halbzeit beste Möglichkeiten zum Sieg, was am Ende zum Unentschieden führte. Die Defensivreihen blieben lange sicher, bis Heidenheim das Tempo erhöhte.

Real-World Impact und Ausblick

Durch den Sieg rutschte der Karlsruher SC in der Tabelle auf Platz 16 ab, während der VfL Bochum auf Rang acht aufstieg. Der VfL Bochum konnte sich mit dem dritten Pflichtspielsieg in Serie deutlich von den Abstiegsrängen entfernen und zeigt eine starke Formkurve. Der KSC muss nun nachlegen, um sich aus der Gefahrzone zu befreien.

In anderen Spielen gewann Magdeburg gegen Pauli mit 4:1. Mateusz Zukowski, Anselmo García MacNulty, Herbert Bockhorn und Roko Simic schossen die Magdeburger zum Erfolg. Eric Smith erzielte für die Hamburger den Ehrentreffer. Louis Oppie erhielt in der Schlussphase die Rote Karte wegen groben Foulspiels gegen Pierre Nadjombe, der zuvor bereits eine Glanzparade von Pauli-Keeper Ben Voll erzwungen hatte.