Was deutsche Aktionäre bei Ausschüttungen aus Schweden und Finnland beachten sollten

Blue Chips dieser zwei skandinavischen Länder sind bei Anlegern beliebt. Was deutsche Aktionäre in puncto Quellensteuer bei Dividende n aus Schweden und Finnland jetzt beachten sollten.

Für in Deutschland steuerpflichtige Anleger gilt in Schweden ein Quellensteuersatz von 30 Prozent auf Dividenden, von denen 15 Prozent auf die deutsche Quellensteuer angerechnet werden. Die verbleibende Differenz von 15 Prozent müssen sich Aktionäre eigenständig vom schwedischen Zentralamt für Finanzwesen zurückholen. Das Land der Elche verlangt noch Papierformulare für die Erstattung von Quellensteuern, ist aber bei der Abwicklung unkompliziert und korrekt.

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Zu beachten ist: Da schwedische Gesellschaften in Kronen auszahlen, können bei der Rückerstattung in Euro dagegen Zusatzgebühren von Banken anfallen. - Die Rückerstattung kann frühestens 4 Monate nach der Ausschüttung und bis zu 5 Jahre rückwirkend beantragt werden - Für den Antrag beim schwedischen Finanzamt sind das Formular SKV 3740, die Dividendenabrechnungen der Bank sowie eine vom deutschen Finanzamt abgestempelte Ansässigkeitsbescheinigung erforderlich- Bei schwedischen Aktien innerhalb eines in Deutschland gehandelten ETFs müssen Anleger keine Anträge stellen, da die Quellensteuer durch die Teilfreistellung pauschal abgegolten istUnternehmen ISIN Branche Dividendenrendite p.a.