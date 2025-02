Hohe Feinstaubwerte in Nordostdeutschland

Die Karte des Umweltbundesamtes (UBA) zeigt besonders hohe Feinstaubkonzentrationen in Nordostdeutschland, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern sowie in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Nordhessen und Schleswig-Holstein.

Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Besonders hohe Konzentrationen von Feinstaub wurden laut einer Karte des Umwelt bundesamtes (UBA) vom Donnerstagmorgen vor allem in Regionen im Nordosten Deutschlands registriert. In vielen dieser Gebiete wurden sowohl die Grenzwerte für Feinstaub der Größenkategorie PM2,5 als auch PM10 von jeweils 50 Mikrogramm pro Kubikmeter deutlich überschritten.

Betroffen sind alle ostdeutschen Bundesländer sowie Niedersachsen, das nördliche Nordrhein-Westfalen, Nordhessen und Teile von Schleswig-Holstein. Feinstaub wird nach Größe der Partikel in Gruppen eingeteilt: PM2,5 bezeichnet Partikel bis zu einer Größe von 2,5 Mikrometer, PM10 bis 10 Mikrometer, also Tausendstel Millimeter. Feinstaub kann durch Nase und Mund in die Lunge gelangen und je nach Größe die Lungenbläschen und den Blutkreislauf erreichen und schädigen. Bei schlechter Luftqualität sollten empfindliche Menschen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden. Bedenklich sind hohe Feinstaubwerte vor allem für Menschen mit Grunderkrankungen wie Asthma, Allergien und akuten Atemwegserkrankungen. Quellen von Feinstaub sind laut UBA in erster Linie der Straßenverkehr, Kraft- und Fernheizwerke, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern sowie Industrie und Landwirtschaft. Im Winter sei der Ausstoß von Feinstaub größer, unter anderem weil Kamine mit Holz geheizt würden, aber auch wegen höherer Emissionen aus dem Straßenverkehr.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Feinstaub Luftqualität Umweltbundesamt Nordostdeutschland Gesundheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Maske tragen, daheim bleiben: Hohe Feinstaubwerte über BayernDie besonders hohen Feinstaubwerte in Bayern und darüber hinaus bereiten Ärzten Sorge. Grund sind Abgase in Kombination mit einer ungewöhnlichen Wetterlage – die uns womöglich noch länger begleiten wird.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

In der neuen Vorzeige-Wohnanlage von Hamburg schießen die Preise jetzt in die HöheIn Hamburg entstehen viele neue Studentenwohnungen. Doch wer kann eine Ein-Zimmer-Wohnung für 1054 Euro bezahlen, wie sie beispielsweise beim „The Fizz“ in Altona fällig werden? Oder 1500 Euro in den Grindelhochhäusern? Und das ist nur der Anfang: Die Preise der schon beim Start teuren Wohnungen explodieren.

Weiterlesen »

In der neuen Vorzeige-Wohnanlage von Hamburg schießen die Preise in die HöheIn Hamburg entstehen viele neue Studentenwohnungen. Doch wer kann eine Ein-Zimmer-Wohnung für 1054 Euro bezahlen, wie sie beispielsweise beim „The Fizz“ in Altona fällig werden? Oder 1500 Euro in den Grindelhochhäusern? Und das ist nur der Anfang: Die Preise der schon beim Start teuren Wohnungen explodieren.

Weiterlesen »

In der neuen Vorzeige-Wohnanlage von Hamburg schießen die Preise nun in die HöheIn Hamburg entstehen viele neue Studentenwohnungen. Doch wer kann eine Ein-Zimmer-Wohnung für 1054 Euro bezahlen, wie sie beispielsweise beim „The Fizz“ in Altona fällig werden? Oder 1500 Euro in den Grindelhochhäusern? Und das ist nur der Anfang: Die Preise der schon beim Start teuren Wohnungen explodieren.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »