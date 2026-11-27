Der Bundeshaushalt 2027 hält die Koalition zusammen, verschiebt die Belastungen aber in die Zukunft. Entscheidend wird, ob Deutschland das Vertrauen der Investoren wahrt.

Der Bundeshaushalt 2027 hält die Koalition zusammen, verschiebt die Belastungen aber in die Zukunft. Entscheidend wird, ob Deutschland das Vertrauen der Investoren wahrt. Angela Wefers Aller Voraussicht nach wird dieser Koalition für 2027 etwas gelingen, das ihrer Vorgängerregierung nicht vergönnt war.

Schwarz-Rot hat eine Lücke von 34 Mrd. Euro im Bundeshaushalt geschlossen und kann weiterregieren. Die Ampel hatte sich vor zwei Jahren in den Etatverhandlungen über etwas mehr als ein Zehntel dieses Betrags derart zerstritten, dass die Koalition zerbrach. An diesem Freitag stimmt der Bundestag über den Haushaltsentwurf des nächsten Jahres ab.

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Die Einigung zur „Stromsteuersenkung für alle“ kam erst, als die Schlussrunde der Haushälter im Ausschuss schon vorbei war. Nun musste nachgearbeitet werden. Die Abstimmung ist diesmal mehr als eine Formalie. Der Bundeshaushalt ist nicht nur ein Seismograph für die Beben in der Koalition.