Strenger Sicherheitsapparat beim F1-Rennen in Mexiko-Stadt: Polizei, Militär und Drohnen überwachen das Autodromo Hermanos Rodriguez. Einzig George Russell fährt selbst.

Rund um das Areal des Autodromo Hermanos Rodriguez sind an den Renntagen rund 4000 Polizisten im Einsatz, um die Sicherheit bei der Formel 1 zu gewährleisten. Wer an der nahe gelegenen Station Ciudad Deportiva aus der U-Bahn steigt, trifft neben einer hohen Anzahl von Sicherheit skräften auch auf gepanzerte Fahrzeuge. Auf diesen transportierten postierten sich Polizisten mit im Anschlag stehenden Gewehren, während Reiterstaffeln zusätzlich patrouillieren. Diese massive Präsenz soll potenzielle Gefahrensituationen von vornherein ausschließen und ein sicheres Umfeld für alle Teilnehmer schaffen.

Strenge Sicherheitskontrollen im Stadion

Auf dem Gelände selbst zeigen Militär und die Nationalgarde eine starke Präsenz. Sie sind unter anderem mit Bombenspürhunden unterwegs, und ein Roboter zur Bombenentschärfung steht für Notfälle bereit. In der Luft patrouillieren Hubschrauber, die das Areal von oben überwachen. Zusätzlich kommen Drohnen zum Einsatz, um das Gelände aus der Luft zu beobachten. Auch moderne Drohnen-Abwehrtechnik gegen Angriffe aus der Luft ist im Einsatz, um die Lufthoheit und die Sicherheit des Geländes zu garantieren.

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An den Eingängen werden die Zuschauer streng durchsucht. Insgesamt werden an den drei Renntagen über 400.000 Fans erwartet. Das Verbot von Waffen, Drohnen, Pyrotechnik, großen Rucksäcken und Glasbehältern wird strikt durchgesetzt. Diese Maßnahmen dienen dazu, jegliche Gefahr für die Besucher und die Fahrerin zu minimieren. Die Sicherheit steht bei diesem Event an erster Stelle, was sich in der Vielzahl der eingesetzten Kräfte deutlich widerspiegelt.

Transport der Fahrer unter Schutz

Fahrer werden in gepanzerten Fahrzeugen und mit einer Polizei-Eskorte aus ihren Hotels an die Strecke gebracht. Nur George Russell aus dem Mercedes-Team ist der einzige aus dem 22-köpfigen Fahrerfeld, der selbst ein Auto an die Strecke steuert. Auch sein Gefährt ist gepanzert, um im Falle eines Angriffs ausreichenden Schutz zu bieten. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind trotz der relativen Sicherheit der Stadt notwendig.

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Dabei gilt die mexikanische Hauptstadt vor allem im Vergleich zu anderen Metropolen des Landes als relativ sicher. In den Top 50 der gewalttätigsten Städte weltweit taucht Mexiko-Stadt nicht auf. In den letzten Jahren kam es vor allem auf der Anreise zu Taschendiebstählen und vereinzelten Raubüberfällen. Trotz dieser Statistiken bleibt die Stadt ein beliebtes Ziel für den Grand-Prix.

Mexikanische Promis wollen aber immer wieder beweisen, dass die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zum Grand-Prix sicher ist. So ließ sich Arturo Elias Ayub, der Schwiegersohn von Milliardär Carlos Slim, in den letzten Jahren mehrfach auf dem Weg zum Rennen in überfüllten U-Bahnen fotografieren. Dieses Vorgehen soll die normale Bevölkerung ermutigen, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen und die Stadt nicht als unsicher darzustellen.

Keine größeren Vorfälle in diesem Jahr

Dieses Jahr ist es rund um das Rennen bislang nicht zu größeren Verbrechen gekommen. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen scheinen aufgegangen zu sein, und die Atmosphäre bleibt friedlich. Dies zeigt, dass die Kombination aus sichtbarer Präsenz und moderner Technologie effektiv ist.

Ein Diebstahl betraf ausgerechnet das Medienzentrum auf dem Gelände. Dort wurden einem Agentur-Fotografen am Mittwoch Kameras und Ausrüstung im Wert von über 20.000 Euro geklaut. Dies war ein isolierter Vorfall, der keine größeren Auswirkungen auf das Event hatte. Dennoch zeigt er, dass auch in solchen sicheren Zonen vorsichtig sein muss. Die Organisatoren bleiben wachsam, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.