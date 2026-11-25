Hohe Bauzinsen, stabile Kaufpreise, schwacher Neubau: Warum der deutsche Immobilienmarkt feststeckt und der Traum vom Eigenheim für die Mittelschicht platzt.

Hohe Bauzinsen machen den Immobilienkauf für viele unerschwinglich. Doch die Kaufpreise geben kaum nach, während der Neubau einbricht. Der deutsche Wohnungsmarkt steckt fest – mit fatalen Folgen für die Mittelschicht.

Ein Kommentar. Der Aufschrei über die gestiegenen Bauzinsen ist groß. Doch er lenkt vom eigentlichen Problem am deutschen Immobilienmarkt ab. Nicht die Zinsen allein machen den Traum vom Eigenheim für immer mehr Menschen unerreichbar.

Also read Immobilienpreise 2026: Mittelschicht kann sich kein Haus mehr leisten

Es ist das Zusammenspiel aus hohen Finanzierungskosten, überzogenen Preisvorstellungen und einem Wohnungsangebot, das nicht genug wächst. Bei einem Zinssatz von einem Prozent und zwei Prozent anfänglicher Tilgung beträgt die monatliche Rate 750 Euro. Ein Unterschied von 875 Euro im MonatWie sollen Familien mit durchschnittlichem Einkommen und wenig Eigenkapital das stemmen? Eigentlich müsste eine solche Entwicklung die Immobilienpreise massiv unter Druck setzen.

Denn wenn Käufer deutlich weniger finanzieren können, müssen sich auch die Preisvorstellungen der Verkäufer anpassen. Viele Eigentümer orientieren sich noch immer an den Preisniveaus der Boomjahre. Wer nicht verkaufen muss, wartet lieber ab, statt deutliche Abschläge hinzunehmen. Manche nehmen ihre Immobilie sogar wieder vom Markt.

Advertisement

Das ist aus individueller Sicht nachvollziehbar. Für den Markt insgesamt bedeutet es jedoch: Angebot und Nachfrage finden immer seltener zusammen.für das dritte Quartal 2026 zeigen dieses Patt. Bei Bestandsimmobilien bewegten sich die Preise für Eigentumswohnungen mit einem Plus von 0,2 Prozent und für Ein- und Zweifamilienhäuser mit 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal kaum. Im Neubau stiegen die Preise sogar um 1,1 beziehungsweise 2,2 Prozent.

Von einem flächendeckenden Preissturz kann also keine Rede sein. Seine Begründung trifft den Kern des Problems: Die eigentlichen Hiobsbotschaften zeigten sich beim Neubau. Dort sänken nicht einfach die Preise, vielmehr breche die Realisierung von Bauprojekten ein. Es werde schlicht noch weniger gebaut.

Das ist die eigentliche Gefahr. Denn wenn weniger Wohnungen entstehen, wird das Angebot weiter austrocknen. Gleichzeitig steigt der Druck auf den Mietmarkt. Empirica registriert bei Bestandsmieten im dritten Quartal ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Im Neubau waren es 3,8 Prozent. Wer sich den Kauf nicht mehr leisten kann, muss deshalb keineswegs auf eine günstigere Alternative ausweichen. Im Gegenteil:Es wäre allerdings zu einfach, die Verantwortung allein bei vermeintlich sturen Hausbesitzern abzuladen. Verkäufer müssen nicht jeden Preis akzeptieren.

Wer keinen Verkaufsdruck hat, kann abwarten. Das Problem ist struktureller Natur: Hohe Baukosten, Finanzierungshürden, langwierige Genehmigungsverfahren und politische Unsicherheit erschweren den Neubau. Die Angebotsknappheit wiederum stabilisiert die Preise und nimmt Verkäufern den Druck, ihre Erwartungen anzupassen. So entsteht ein verhängnisvoller Kreislauf: Käufer können sich die aufgerufenen Preise nicht mehr leisten.

Advertisement

Verkäufer wollen ihre Preisvorstellungen nicht aufgeben. Investoren stellen Projekte zurück. Und Wohnungssuchende weichen auf einen ohnehin angespannten Mietmarkt aus. Auf einen kräftigen Rückgang der Bauzinsen zu hoffen, reicht nicht.

Ebenso wenig wird ein allgemeiner Preissturz alle Probleme lösen. Notwendig sindAuch die Verkäufer werden sich der neuen Realität stellen müssen. Immobilienpreise können nicht dauerhaft von der Finanzierungskraft der Käufer entkoppelt sein. Wo Kaufinteressenten fehlen, helfen auch die höchsten Wunschpreise nichts.

Andernfalls droht eine immer tiefere Spaltung des Wohnungsmarktes: Auf der einen Seite Eigentümer, die bereits Vermögen aufgebaut haben und steigende Finanzierungskosten nicht unmittelbar fürchten müssen. Auf der anderen Seite eine Generation, die trotz Arbeit und Einkommen kaum noch eine Chance auf Wohneigentum bekommt und gleichzeitig immer höhere Mieten schultern muss. Das Eigenheim droht damit endgültig zum Privileg für Erben und Spitzenverdiener zu werden. Nicht, weil es an Menschen fehlt, die kaufen wollen.

Sondern weil die Bedingungen dafür immer weniger zusammenpassen. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.