Hoher Konsum von Fertiggerichten und anderen stark verarbeiteten Lebensmitteln erhöht Demenzrisiko

Eine große US-Studie hat herausgefunden, dass ein hoher Konsum von Fertiggerichten, Softdrinks und anderen stark verarbeiteten Lebensmitteln mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden ist. Die Forscher der Harvard-Universität haben fast neunjährig 5370 Erwachsene ab 50 Jahren beobachtet und festgestellt, dass ein um 58 Prozent erhöhtes Demenzrisiko im Vergleich zu Menschen mit dem geringsten Konsum bestand. Das Risiko für leichtere kognitive Einschränkungen lag um 46 Prozent höher.

Ein hoher Konsum von Fertiggerichte n, Softdrinks und anderen stark verarbeiteten Lebensmitteln ist laut einer großen US-Studie mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden. Das berichten Forscher der Harvard-Universität nach einer fast neunjährigen Beobachtung von 5370 Erwachsenen ab 50 Jahren, die Probanden fast neun Jahre lang und überprüften zwischen 2014 und 2020 alle zwei Jahre mit standardisierten Gedächtnis- und Denktests, ob das Gedächtnis nachließ oder sich eine Demenz entwickelte.

Auf dem Speiseplan hatten ein um 58 Prozent erhöhtes Demenzrisiko im Vergleich zu Menschen mit dem geringsten Konsum. Das Risiko für leichtere kognitive Einschränkungen lag um 46 Prozent höher. Zu den ultraverarbeiteten Produkten zählten unter anderem Softdrinks, Süßigkeiten, Frühstückszerealien, Fertiggerichte und verarbeitetes Fleisch. Besonders bei verarbeitetem Fleisch fiel der Zusammenhang auf: Teilnehmer mit dem höchsten Konsum hatten ein mehr als doppelt so hohes Demenzrisiko.

Menschen, die überwiegend unverarbeitete oder nur minimal verarbeitete Lebensmittel wie Obst und Gemüse aßen, waren dagegen seltener betroffen. Ihr Demenzrisiko lag um 41 Prozent niedriger. Die Forscher berücksichtigten zahlreiche Einflussfaktoren wie Alter, Bildung, Bewegung und Vorerkrankungen. Da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, lässt sich keine Ursache-Wirkung-Beziehung nachweisen.

Zudem basieren die Ergebnisse auf einer einmaligen Ernährungsbefragung zu Beginn der Studie. Spätere Änderungen der Essgewohnheiten wurden nicht erfasst und die tatsächliche Menge der verzehrten Fertigprodukte wurde durch die Selbsteinschätzung vermutlich eher unterschätzt. Die Forscher glauben, dass ein hoher Konsum von Fertiggerichten und anderen stark verarbeiteten Lebensmitteln das Risiko für Demenz erhöht, da diese Produkte oft reich an Zucker, Salz und ungesunden Fettstoffen sind.

Ein hoher Konsum dieser Produkte kann zu einer schlechten Ernährung führen, die wiederum das Risiko für Demenz erhöht. Die Forscher empfehlen, ein ausgewogenes und gesundes Ernährungsmuster zu pflegen, um das Risiko für Demenz zu verringern. Dazu gehören regelmäßig Obst und Gemüse zu essen, wenig Fertiggerichte und verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren und sich auf eine gesunde Ernährung zu fokussieren.

Die Ergebnisse der Studie sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt und keine Ursache-Wirkung-Beziehung nachgewiesen werden konnte. Es ist wichtig, dass Menschen sich auf ihre individuellen Bedürfnisse und Essgewohnheiten einlassen und sich nicht von den Ergebnissen der Studie beeinflussen lassen





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