Hoher russischer Militär bei Bombenanschlag in St. Petersburg getötet

Ein hochrangiger Offizier der 6. Luftverteidigungsarmee starb in Shushary bei einer mutmaßlichen Autobombe. Die Ermittler untersuchen den Fall, der Täter ist noch nicht gefasst.

Im St. Petersburger Stadtteil Shushary ist in der Nacht von Donnerstag ein hochrangiger russischer Offizier bei einer Explosion in seinem Auto getötet worden. Die russischen Ermittlungsbehörden bestätigten den Tod, nannten aber nicht den Namen des Mannes. Sie leiteten ein Verfahren wegen Mordes an einem Soldaten ein. Nach Berichten soll es sich bei dem Toten um den Chef-Navigator der 6. Luft- und Luftverteidigungsarmee handeln.

Der Bombenanschlag ist nach Angaben der Berichterstattung bereits der zweite in Shushary innerhalb von weniger als drei Monaten. Der Tatort liegt am Kolpinsky Prospekt im Süden von St. Petersburg. Ob der Anschlag politisch motiviert war, ist bislang nicht geklärt.

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Sprengsatz am Kolpinsky Prospekt in Shushary

Die Explosion ereignete sich am Kolpinsky Prospekt, nachdem der Offizier in sein Fahrzeug gestiegen und vom Hof gefahren war. Laut Aufnahmen einer Überwachungskamera war der Knall im Video noch weit vom mutmaßlichen Tatort entfernt zu hören. Dies deutet darauf hin, dass der Sprengsatz nicht sofort, sondern kurz nach der Abfahrt ausgelöst wurde.

Nach Angaben des russischen Portals Fontanka war die Bombe am Unterboden des SUV angebracht. Die Quelle berichtet zudem, dass der Sprengsatz ferngesteuert gezündet wurde. Diese Angaben wurden von den offiziellen Stellen zunächst nicht im Detail bestätigt.

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Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter in Shushary

Die russischen Ermittler erklärten lediglich, alle Umstände der Explosion würden untersucht. Wer hinter dem mutmaßlichen Anschlag steckt, ist bislang unklar. Eine offizielle Festlegung auf ein Motiv gibt es nicht.

Laut Fontanka soll eine 24-jährige Frau die Bombe angebracht haben und anschließend über die Türkei nach Moldau geflohen sein. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB soll sie identifiziert haben. Gefasst wurde sie nach den vorliegenden Informationen bislang jedoch nicht. Alle Angaben zu der Frau sind als mutmaßlich zu werten.

Die 6. Luft- und Luftverteidigungsarmee, der der getötete Offizier angehört haben soll, ist für die Sicherung des Luftraums über St. Petersburg und weiten Teilen des russischen Nordwestens zuständig. Einheiten des Verbands sind auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Diese Rolle macht den Vorfall aus Sicht der Beobachter besonders brisant.

Serie von Bombenanschlägen auf hohe Militärs seit 2022

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 hat es nach Berichten eine Serie blutiger Anschläge auf hohe Militärs gegeben. Einige dieser Taten hat die Ukraine für sich reklamiert, zu anderen hat Kiew geschwiegen. Eine offizielle Zuordnung des aktuellen Falls liegt bisher nicht vor.

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Der bekannteste Fall ist der Tod von Generalleutnant Igor Kirillow im Alter von 53 Jahren. Er wurde im Dezember 2024 vor seinem Wohnhaus in Moskau durch einen Sprengsatz getötet und war nach den vorliegenden Angaben der bislang ranghöchste russische Militär, der bei einem solchen Anschlag ums Leben kam. Auch der Tod des Offiziers Sergei Sechkov am Kolpinsky Prospekt Ende August ähnelte dieser Vorgehensweise. Sechkov gehörte nach Angaben von Medien dem 332. selbstständigen Garde-Hubschrauberregiment an, seine Frau wurde damals verletzt.