Eine neue Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft untersucht, ob ein Anstieg der Militärausgaben in Europa die Wirtschaft positiv beeinflussen könnte, ohne zu Lasten anderer Bereiche des Staatshaushalts zu gehen.

Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Druck auf die NATO -Staaten erhöht, mehr in ihre Armeen zu investieren. Doch stellt sich die Frage, ob diese Ausgaben nicht zu Lasten anderer Bereiche des Staatshaushalts gehen würden? Eine Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft kommt zu dem Schluss, dass höhere Verteidigungsausgaben die europäische Wirtschaft spürbar ankurbeln könnten, ohne zu große Einbußen in anderen Bereichen zu verursachen.

Laut der Analyse, die im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert werden soll, könnte ein Anstieg der Verteidigungsausgaben von zwei auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu einer Steigerung der Wirtschaftsleistung von 0,9 bis 1,5 Prozent führen. Voraussetzung für diese positive Entwicklung ist jedoch, dass die EU-Staaten auf heimische Waffenproduzenten setzen und nicht aus Drittstaaten importieren. Ein Branchenexperte, der anonym bleiben möchte, sieht dies als Herausforderung an: „Es wird immer ein Produktmix sein mit Rüstungsgütern aus der EU und aus Amerika“, so der Experte. Manche Rüstungsgüter würden in Europa schließlich gar nicht oder nicht auf dem höchsten Standard produziert.Trotz dieser Bedenken zieht Studienautor Ethan Ilzetzki eine positive Schlussfolgerung aus seiner Untersuchung. „Wenn die europäischen Regierungen es richtig anstellen, können sie die Kosten der militärischen Aufrüstung in Grenzen halten“, sagt der Professor von der London School of Economics (LSE). „Das bedeutet, dass Europa über seine Militärausgaben im Lichte seiner Prioritäten für die regionale Sicherheit entscheiden kann, ohne sich von der Angst vor einer wirtschaftlichen Katastrophe ablenken zu lassen.“ Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor knapp drei Jahren geben vor allem osteuropäische Staaten, aber auch Deutschland deutlich mehr Geld für ihr Militär aus. Die Frage der Finanzierbarkeit spielt auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle: Die in Umfragen führenden CDU und CSU möchten den Wehretat langfristig erhöhen, um Deutschland „wieder verteidigungsfähig“ zu machen, wie es im Wahlprogramm der beiden Parteien heißt. Von anderen Parteien kommt Kritik, dass steigende Militärausgaben an anderer Stelle zu Kürzungen führen könnten. Aus Sicht des Studienautors Ilzetzki widerspricht das Ergebnis seiner Untersuchung der Annahme, dass Regierungen bei höheren Militärausgaben vor die Wahl „Waffen oder Butter“ gestellt würden. Zusätzliche Gelder, Arbeitskräfte und Rohstoffe für militärische Zwecke gingen nicht ausschließlich zu Lasten des privaten Konsums, schreibt er. Der Fachmann warnt davor, die Extra-Ausgaben über höhere Steuern zu finanzieren. Stattdessen sollten Europas Regierungen mehr Schulden aufnehmen, um vorübergehende Mehrausgaben zu finanzieren. Die EU-Staaten sollten dafür sorgen, dass ein größerer Teil des für Waffen ausgegebenen Geldes in Europa bleibe. Außerdem sollten sie an einem Strang ziehen und ihre Militärausgaben auf EU-Ebene organisieren.





