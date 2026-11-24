Das Weihnachtsspecial der Höhle der Löwen läuft am 14. Dezember 2026. Erfahren Sie alles zum Sendezeitpunkt, der erwarteten Jury-Besetzung und den vorgestellten Startups wie BRATmet.

Am Montag, dem 14. Dezember 2026, sendet der Sender das lange erwartete Weihnachtsspecial der erfolgreichen Gründershow. Der Titel der Sonderfolge lautet "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten" und startet ab 20.15 Uhr direkt im frei empfangbaren Fernsehen. Zuschauer, die den Einstieg in die Pitches verpassen, können sich die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt erneut ansehen.

Parallel zur Fernsehausstrahlung steht die Folge auch in der Mediathek zur Verfügung. Dies ermöglicht es den Interessenten, die Präsentation der Startups unabhängig von festen Sendeterminen online über die entsprechenden Streaming-Plattformen zu verfolgen. Die Verfügbarkeit im Stream soll sicherstellen, dass alle Fans den Einstieg in die Verhandlungsrunden jederzeit nachholen können.

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Termine und Übertragungsdetails

Die Ausstrahlung findet bewusst in der Vorweihnachtszeit statt. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit Zuschauerinnen und Zuschauer noch ausreichend Zeit haben, die vorgestellten Produkte als Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Sollten sie Gefallen an den innovativen Lösungen der Startups finden, lässt sich der Kauf noch vor den Feiertagen durchführen. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendbarkeit der Produkte im alltäglichen Leben während der festlichen Tage.

Die reguläre Herbststaffel der Gründershow endete bereits Ende Oktober. Damals ging die achte und letzte Folge der Staffel an den Start. Nach diesem Abschluss folgt nun das spezielle Weihnachtsepisoden-Konzept. Es handelt sich dabei um eine isolierte Sonderausgabe, die nicht als Teil einer laufenden Staffel, sondern als eigenständiges Event konzipiert wurde.

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Atmosphäre und Moderation

Die Atmosphäre im Studio wurde speziell für diese Ausgabe angepasst. Aus gegebenem Anlass wurde die Bühne komplett weihnachtlich dekoriert. Die Optik orientiert sich an den Motiven des Advents und des Winters. Die vorgestellten Startups passen thematisch zu dieser Dekoration und präsentieren Lösungen, die speziell für die Weihnachtszeit relevant sind.

Die Abläufe der Pitches und die Verhandlungen um Firmenanteile bleiben jedoch unverändert. Die "Löwen" steigen wie gewohnt mit echtem Geld in die Projekte ein. Die Struktur der Show bleibt also erhalten, während sich nur das visuelle Setting und die Produktkategorie leicht anpassen. Die Ernsthaftigkeit der Finanzierungsgespriche bleibt dadurch gewahrt.

Jury-Besetzung und Investoren

Offiziell bestätigt wurde die Jury für das Weihnachtsspecial "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten" 2026 noch nicht. Es wird jedoch stark erwartet, dass dasselbe Panel wie beim letzten Special im Jahr 2025 auftritt. Die Besetzung aus der Vorwoche bildet die wahrscheinlichste Grundlage für die aktuelle Ausgabe.

Das Löwenrudel setzte sich damals aus Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler, Frank Thelen, Judith Williams und Ralf Dümmel zusammen. Sollten sich wider Erwarten doch noch Änderungen an der Zusammensetzung ergeben, würden diese Informationen ergänzt, sobald die Jury offiziell bestätigt wurde. Die Kontinuität der Investoren ist für die Glaubwürdigkeit der Show entscheidend.

Vorgestellte Startups und Gründer

Bisher wurden erst zwei Produkte für die Sendung am 14. Dezember 2026 genannt. Es dürften aber noch weitere Startups hinzukommen. Die Informationen werden aktualisiert, sobald neue Details bekannt werden. Beide bekannten Projekte stellen unterschiedliche Ansätze vor, die von historischen Rekorden bis hin zu moderner Hygiene reichen.

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Der Gründer Hans Krichel sorgt für einen einzigartigen Rekord in der Geschichte der Sendung. Im stolzen Alter von 92 Jahren tritt er als ältester Gründer vor die Investorinnen und Investoren. Mit der Unterstützung seiner Ehefrau Christel, die 89 Jahre alt ist, stellt er seine App "BRATmet" vor. Diese App soll helfen, Fisch und Fleisch für das Weihnachtsfest reibungslos zuzubereiten.

Das Ehepaar sucht jedoch kein klassisches Investment. Hans und Christel möchten ihr Unternehmen verkaufen. Ob sich dieser spezielle Weihnachtswunsch erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Ein weiterer Pitch stammt von Julia Pawlicki und Andreas Kissling. Mit ihrem Produkt "esaflosser One" sollen sie die Mundhygiene unter dem Weihnachtsbaum revolutionieren.

Die von beiden entwickelte elektrische Zahnseide soll die Reinigung der Zahnzwischenräume so einfach machen wie das herkömmliche Zähneputzen. Jurorin Dagmar Wöhrl zeigte sich von diesem Produkt begeistert und unterbreitete das erste Angebot. Das Gründerduo lehnte das Angebot jedoch direkt ab, obwohl noch kein anderer Löwe mitgeboten hatte. Dies war ein unkonventioneller Schritt in den Verhandlungen.

Nach und nach stiegen die anderen Investoren aus den Gesprächen aus. Die Frage bleibt offen, ob das Gründerpaar sich mit der Ablehnung eventuell verzockt hat. Die Dynamik der Verhandlungen zeigt, dass auch in der Weihnachtsausgabe harte Geschäftsanalyse im Vordergrund steht. Die Zuschauer werden sehen, wie sich die Bewertungen entwickeln und ob ein Deal zustande kommt.