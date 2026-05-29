Höhlentaucher in Laos stoßen an ihre Grenzen

In der engen Höhle im Norden von Laos stoßen selbst erfahrene Höhlentaucher an ihre Grenzen. Während fünf eingeschlossene Goldsucher auf ihre Rettung warten, schwinden die Chancen für zwei Vermisste. Die Hoffnungen, zwei weiterhin vermisste Goldsucher lebend zu finden, schwinden.

In der engen Höhle im Norden von Laos stoßen selbst erfahrene Höhlentaucher an ihre Grenzen. Während fünf eingeschlossene Goldsucher auf ihre Rettung warten, schwinden die Chancen für zwei Vermisste.

Die Hoffnungen, zwei weiterhin vermisste Goldsucher lebend zu finden, schwinden. Rettungskräfte hätten inzwischen rund 95 Prozent des überfluteten Tunnelsystems durchsucht, bislang aber keine Spur der beiden Männer entdeckt. Der bekannte finnische Höhlentaucher Mikko Paasi sagte dem Sender ThaiPBS World, dass sie nicht mehr viele Orte übrig haben, an denen sie suchen können. Die Chancen seien sehr gering.

Paasi gilt als einer der erfahrensten Höhlentaucher weltweit und hilft bei der Koordination der Mission in Laos. Bereits bei der erfolgreichen Rettung eines in der Tham-Luang-Höhle ineingeschlossenen Jugendfußballteams im Jahr 2018 spielte er eine entscheidende Rolle. Als am Mittwoch fünf der in Laos Eingeschlossenen lebend entdeckt wurden, war er an vorderster Front dabei.

Es gebe in den bislang unzugänglichen Bereichen der Höhle keine trockenen Stellen, an denen Menschen eine Woche lang hätten überleben können, betonte Paasi mit Blick auf die zwei als verschollen geltenden Männer. Derweil arbeiten die Einsatzkräfte fieberhaft daran, die Männer aus der Höhle in der nördlichen Provinz Xaisomboun zu bergen. Die Gruppe sitzt seit zehn Tagen Hunderte Meter vom Eingang fest, nachdem heftige Regenfälle die Goldmine geflutet und einen Erdrutsch ausgelöst hatten. Kollegen, die sich retten konnten, hatten Alarm geschlagen.

Die Rettung gilt als extrem gefährlich. Nach Angaben der Taucher herrscht in den engen Tunneln praktisch keine Sicht. Teilweise müssten Taucher sogar ausatmen, um sich durch die engen Passagen zwängen zu können.

Zudem bestehe bei Regen jederzeit die Gefahr neuer Überflutungen oder Einstürze. Die Retter erwägen zwei Möglichkeiten: Entweder soll weiter Wasser aus der Höhle gepumpt werden, oder die Überlebenden müssen durch die überfluteten Tunnel tauchend herausgebracht werden - obwohl sie damit keine Erfahrung haben. Das Abpumpen wäre laut Paasi die sicherere Lösung, habe bislang wegen der engen Schächte aber kaum funktioniert. Die fünf Überlebenden seien jedoch körperlich und mental erstaunlich stabil.

Als Bergarbeiter seien sie an enge unterirdische Räume gewöhnt und litten nicht unter Platzangst, sagte Paasi. Auch hätten sie ausreichend Nahrung und Wasser dabeigehabt, weil sie ohnehin mehrere Tage in der Mine verbringen wollten. Nach Angaben einer thailändischen Rettungsorganisation wurden inzwischen weitere internationale Spezialisten angefordert. Unter anderem werden Experten aus Malaysia, Japan und Frankreich erwartet. Auch der australische Tauchspezialist Josh Richards ist auf dem Weg





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