Holger Eberl über Harry Kane: Pause in England vor Tor-Rückkehr

Sportvorstand Holger Eberl erklärt, warum Harry Kane die Länderspielpause in England nutzt, um emotional zu entspannen, nachdem er den Ballon d'Or gewann. Die Perspektive auf Kanes aktuelle Form und kommende Aufgaben.

Bayern München Sportvorstand Holger Eberl hat die aktuelle Situation um Top-Stürmer Harry Kane nach dem 2:1-Sieg in Mainz kommentiert. Er verwies auf die anstehende Länderspielpause vom 9. bis 17. November, in der der Engländer für seine Nationalelf aufläuft. Eberl betonte, dass die Reise nach England Kane guttun wird, um den emotionalen Druck der vergangenen Wochen abzubauen.

Emotionale Phase nach Ballon-d'Or-Gewinn

Die Äußerungen des Sportchefs folgen auf die Vergabe des Ballon d'Or am 26. Oktober. Eberl erklärte, dass die letzten 14 Tage für den 33-Jährigen unfassbar emotional waren. Der Fokus liegt nun darauf, dass Kane den Wirbel um seine Weltfußballer-Wahl verarbeiten kann. In England wird er nicht weniger gefeiert, da er den alleinigen Rekord für die meisten Länderspieleinstätze brechen kann. Aktuell steht er bei Peter Shilton gleichauf mit 125 Spielen.

Also read 'Didi ist leider oft dabei': Eberl watscht Hamann wegen Kane-Skepsis ab

Torflaute trotz kreativer Stärke

Das Spiel in Mainz war für Harry Kane der vierte Pflichtspieleinsatz in Folge ohne eigenen Treffer. Zuvor blieb er bereits in der Champions League bei Atlético Madrid (2:0) und in der Bundesliga gegen Dortmund (2:2) torlos. Auch beim 3:1-Sieg in Freiburg hatte er keinen Torerfolg, bevor er im Pokalspiel gegen Magdeburg pausierte. Für den Stürmer mit 156 Toren in 162 Bayern-Spielen ist dies eine ungewöhnliche Durststrecke.

Advertisement

Assist-King und Rolle als Spielgestalter

Trotz der Torflaute zeigte sich Holger Eberl weiterhin extrem zufrieden mit der Leistung des Superstars. Eberl betonte, dass Kanes Beteiligung an Toren durch Vorlagen genauso wertvoll ist wie das Schießen eigener Tore. Gegen Atlético bereitete er einen Treffer vor, in Mainz sogar zwei. In der Bundesliga liegt Kane damit aktuell mit sieben Vorlagen gemeinsam mit Leipzigs Antonio Nusa auf dem ersten Platz.

Kommende Aufgaben und Perspektive

Der Sportvorstand ist zuversichtlich, dass die Pause dem Stürmer dient. Nach der Rückkehr erwartet ihn die Arbeit als Nummer neun, die wieder Tore schießen soll. Die Länderspielpause bietet die Möglichkeit, sich mental zu erholen und die neuen Titel sowie Ehrungen zu integrieren. Eberls Strategie sieht vor, dass Kane die emotionale Last ablegt, um sich dann voll auf seine Vereinspflichten zu konzentrieren und seine Torquote wieder zu stabilisieren.