Holger Stanislawski kehrt als sportlicher Berater zurück ins Fußball-Geschäft

Holger Stanislawski, einstiger Spieler und Trainer des 1. FC Köln, hat seine Trainer-Verpflichtung gekündigt und fungiert nun als sportlicher Berater bei SV Drochtersen/Assel, einem Viertligisten aus Niedersachsen. Stanislawski soll mit seiner Expertise dabei helfen, den Aufbau professioneller Strukturen voranzutreiben und dem ambitionierten Aufstiegziel des SV Drochtersen/Assel zu helfen.

Holger Stanislawski , einstiger Spieler und Trainer des 1. FC Köln, hat seine Trainer-Verpflichtung im Mai 2013 gekündigt, nachdem die Mannschaft als Tabellenfünfter den Aufstieg in die 1.

Liga verpasst hatte. Seitdem war Stanislawski Geschäftsmann in Hamburg (Rewe-Supermarkt, ZooRoyal-Markt, Speaker). Jetzt, 13 Jahre später, fungiert er als sportlicher Berater bei SV Drochtersen/Assel, einem Viertligisten aus Niedersachsen, der einen ambitionierten Aufstiegziel verfolgt. Stanislawski soll mit seiner Expertise dabei helfen, den Aufbau professioneller Strukturen voranzutreiben.

Der Klub hat bereits einen Schritt in diese Richtung gemacht, indem er den Aufstieg in die Regionalliga Nord verpasst hat. Der Präsident des SV Drochtersen/Assel, Rigo Gooßen, will unbedingt den Sprung in den Profi-Fußball schaffen und plant den Ausbau des Stadions auf 5 Mio. Euro. Der Kader wird sportlich aufgewertet, zuletzt wurde der ehemalige HSV-Profi-Stürmer Tom Sanne verpflichtet.

Stanislawski als sportlicher Berater soll ein weiterer Baustein zum Erfolg sein. Gooßen betont: "Wir müssen bereit sein, uns immer weiterzuentwickeln – und die Zusammenarbeit mit Stani ist für D/A ein guter Schritt für die nächste Zeit. Dass jemand mit seiner Erfahrung und seinem Hintergrund Lust auf unser Projekt hat, zeigt, was hier in den vergangenen Jahren entstanden ist.





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