Der ehemalige DFB-Koch Holger Stromberg hat in Zusammenarbeit mit der Initiative Fleisch ein innovatives Nationalgericht entwickelt, das die Lieblingsspeisen der Fußballstars vereint.

Während Länder wie Spanien mit der Paella, Österreich mit dem Wiener Schnitzel und Italien mit der weltberühmten Pasta eine klare kulinarische Identität besitzen, blieb die Frage nach einem einheitlichen Nationalgericht in Deutschland lange Zeit unbeantwortet.

Es gibt zwar regionale Spezialitäten wie die Currywurst oder den Sauerbraten, doch ein Gericht, das die gesamte Nation und ihre vielfältigen Geschmacksvorlieben repräsentiert, fehlte bisher. Nun hat sich der ehemalige DFB-Koch Holger Stromberg dieser Herausforderung angenommen. Gemeinsam mit der Initiative Fleisch und deren Kampagne Iss, was dir schmeckt! hat der 54-jährige Kulinarik-Experte, der bereits 2014 als Koch der Weltmeister-Mannschaft fungierte, eine Kreation entwickelt, die als neues deutsches Nationalgericht gelten könnte.

Die Idee dahinter ist so ambitioniert wie ungewöhnlich: Stromberg wollte die absoluten Lieblingsspeisen der deutschen Fußballstars in einem einzigen Gericht vereinen. Das Ergebnis dieser kulinarischen Fusion ist ein komplexes Arrangement, das auf einem Laugenfladen basiert. Dieser dient als Basis und wird mit Kraut sowie einem speziellen Bananen-Zwiebel-Crunch kombiniert. Im Inneren verbirgt sich eine saftige Schweinerückenscheibe zusammen mit einer Maultasche, die zuvor in Kartoffelflocken frittiert wurde, um eine besondere Textur zu erzielen.

Abgerundet wird das Ganze durch eine Kombination aus Bolognese, schmelzendem Cordon-Bleu-Käse und einer cremigen Carbonara-Soße. Auf den ersten Blick mag diese Mischung wie ein wildes Experiment wirken, doch laut Stromberg schmeckt die Kombination überraschend harmonisch. Der Koch beschreibt sich selbst als kulinarischen Architekten, der aus den ihm vorgegebenen Zutaten ein stimmiges Gesamtbild schafft.

Besonders interessant ist der Ansatz, den klassischen Döner-Gedanken zu eindeutschen, weshalb er sich bewusst für den Laugenfladen entschied, um eine vertraute deutsche Komponente in die moderne Form eines Streetfood-Gerichts zu integrieren. Holger Stromberg bringt eine enorme Erfahrung aus der Spitzensport-Gastronomie mit. Zwischen 2007 und 2017 war er für die Verpflegung der Nationalmannschaft verantwortlich und prägte maßgeblich die Ernährung der Spieler in einer Zeit des größten Erfolgs. Ein besonderer Höhepunkt war die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

In der Vorbereitung auf das große Finale musste Stromberg höchste Präzision an den Tag legen. Damals standen Fisch, Ofengemüse, Pasta sowie helles Fleisch und Geflügel auf dem Speiseplan, wobei die Soßen konsequent auf Gemüsebasis gehalten wurden. Ein kritischer Punkt in Brasilien war die Hygiene und die Qualität des Leitungswassers, weshalb Stromberg strikt auf Rohkostsalate verzichtete, um potenzielle Magen-Darm-Infektionen zu vermeiden. In der Phase unmittelbar vor einem Finale gibt es keinen Raum für Experimente.

Die Spieler benötigen Nahrung, die sie kennen und die ihren Körper nicht belastet. Diese Disziplin und Sicherheit, die er im Profisport anwendete, bildet nun den Kontrast zu seiner aktuellen, experimentellen Kreation des Nationalgerichts. Die Kampagne Iss, was dir schmeckt! verfolgt das Ziel, die Freude am Fleischgenuss und die Vielfalt der deutschen Küche wieder in den Vordergrund zu rücken. Indem Stromberg die Vorlieben der DFB-Stars als Inspiration nutzte, schlägt er eine Brücke zwischen dem Massengeschmack und der gehobenen Kochkunst.

Das neue Nationalgericht ist somit nicht nur ein kulinarischer Gag, sondern ein Statement für eine moderne, offene und vielfältige deutsche Esskultur. Es zeigt, dass Traditionen wie die Maultasche oder der Laugenfladen wunderbar mit internationalen Einflüssen wie der Carbonara oder Bolognese verschmelzen können. Letztendlich ist dieses Projekt ein Versuch, eine gemeinsame kulinarische Sprache zu finden, die über regionale Grenzen hinweg funktioniert und die Leidenschaft für gutes Essen in den Mittelpunkt stellt





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