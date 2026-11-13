Holland besiegt Griechenland mit 5:0 in der Nations League

Die Niederlande dominieren Griechenland in der Nations League klar mit 5:0. Tijjani Reijnders erzielt ein Hattrick und führt Oranje zur Halbzeitführung in Amsterdam.

Am 13. November 2026 demonstrierte die niederländische Nationalmannschaft bei der Nations League in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam eine überragende Leistung gegen Griechenland. Oranje führte die Partie bereits zur Halbzeit mit 5:0 an und überwältigte die griechischen Gäste durch blitzschnelle Umstellungssituationen und präzise Standards. Besonders der Spieler Tijjani Reijnders sowie die taktische Disziplin der Gastgeber stellten die Mannschaft aus Griechenland vor unlösbare Defensive-Probleme.

Frühe Tore dominieren das Spielbild

Griechenland startete zunächst gut in die Begegnung, doch die Führung der Niederlande folgte extrem schnell. Bereits in der sechsten Minute nutzte das Team von Oranje einen Fehler der griechischen Abwehr. Der Spieler Mavropanos spielte einen Fehlpass, wodurch Crysencio Summerville halbrechts freistehend vor dem Tor appeared. Er nutzte die Lücke aus und schob den Ball zur 1:0-Führung ein. Dieser Treffer markierte den Wendepunkt, von dem an Griechenland kaum noch Zugriff auf das Spielgeschehen bekam.

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Nur sechs Minuten später folgte der zweite Treffer für die Niederlande. Jurriën Timber zog von der linken Seite nach innen und bediente Joey Veerman mit einem präzisen Pass. Veermanns Direktpass durchbrach die komplette griechische Defensive. Tijjani Reijnders nutzte die Situation im Strafraum, zog ab und traf wuchtig ins kurze Eck zum 2:0. Die Geschwindigkeit und die klare Struktur der Angriffe ließen keine Zeit für defensive Gegenmaßnahmen.

Reijnders erzielt Dreierpack

Die Niederlande erhöhten ihr Tempo kontinuierlich. In der achtzehnten Minute agierte Jurriën Timber am Strafraumeck nahezu ungestört. Sein Chipball landete sicher bei Donyell Malen, der die Kugel mit der Brust kontrollierte und artistisch in die Mitte weiterleitete. Tijjani Reijnders stand an der richtigen Position und schob zum 3:0 ein. Kurz danach schien Griechenland Hoffnung zu schöpfen, als Ioannidis der Abwehr entwischt und zum 1:3 anschließen konnte.

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Das Tor wurde jedoch vom Video Assistant Referee (VAR) annulliert. Bei der Ballmitnahme hatte der griechische Spieler die Hand benutzt, was einen klaren Regelverstoß darstellte. Der Treffer zählte somit nicht. Stattdessen verstärkten die Niederlande ihren Vorsprung weiter. In der dreiunddreißigsten Minute erzielte Tijjani Reijnders sein drittes Tor des Spiels. Joey Veerman spielte erneut den Vorarbeit mit einem Chipball, den Jurriën Timber per Kopf querlegte. Reijnders schob am zweiten Pfosten ein und feierte seinen Hattrick.

Sicherer Halbzeitstand nach weiteren Treffern

Nur wenige Minuten nach dem vierten Tor erhöhte sich der Vorsprung der Niederlande nochmals deutlich. In der vierzigsten Minute startete Donyell Malen von rechts am Strafraumeck. Er nahm das Tempo gegen den griechischen Spieler Retsos auf und war im letzten Drittel durchschnellt. Als Spieler der AS Rom legte er im Fünfmeterraum quer, wo Jurriën Timber die Fußspitze hielt und den Ball ins Netz beförderte. Mit diesem 5:0 ging die Partie in Amsterdam in die Halbzeitpause.