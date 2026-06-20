Holland gewinnt gegen die Schweden und knackt die 100er-Marke

Holland hat vor den Augen des Königspaars im ausverkauften NRG-Stadium in Houston gegen die Schweden mit 5:1 gewonnen. Der Ex-Leipziger Brian Brobbey und Liverpools Cody Gakpo zeigten sich als überragende Spieler.

Holland gewinnt vor den Augen des Königspaars gegen die Schweden im ausverkauften NRG-Stadium in Houston. Der Ex-Leipziger Brian Brobbey und Liverpools Cody Gakpo zeigten sich als überragende Spieler.

Gakpo legte den Ball perfekt in die Mitte, Brobbey traf mit dem Fuß den Ball zum 1:0. 11 Minuten später traf Brobbey wieder zum 2:0. Der Doppelpack war historisch, da er das 99. und 100. Tor für Holland bei einer Weltmeisterschaft markierte. Damit knackten sie als 8.

Team die 100er-Marke. Holland war richtig in WM-Laune und zeigte eine Macht-Demonstration. Die Schweden hatten einen schweren Stand gegen das holländische Abwehr-Bollwerk um Top-Star Virgil van Dijk. In der 45.

Minute köpfte Lagerbielke nach Nygren-Freistoß ein, aber der VAR musste eingreifen und Abseits signalisieren. In der 59. Minute konnte Elanga den Anschlusstreffer machen. Die Schweden mussten nach der heftigen Klatsche gegen Holland jetzt um das Weiterkommen zittern





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