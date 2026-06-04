Holländer postet Jubelfoto mit Savinho, Spurs-Fans hoffen auf nächsten großen Transfer

Der Holländer postete in seiner Instagram-Story ein Jubelfoto mit Offensivspieler Savinho, aufgenommen aus gemeinsamen Zeiten bei der PSV Eindhoven. Für Tottenham-Fans war das Bild mehr als ein netter Rückblick, da es ein Vorgeschmack auf den nächsten großen Spurs-Transfer sein könnte.

Der Holländer postete in seiner Instagram -Story ein Jubelfoto mit Offensivspieler Savinho , aufgenommen aus gemeinsamen Zeiten bei der PSV Eindhoven. Für Tottenham-Fans war das Bild mehr als ein netter Rückblick, da es ein Vorgeschmack auf den nächsten großen Spurs - Transfer sein könnte.

Denn: Transferexperte Fabrizio Romano berichtete zuletzt von erneuten Verhandlungen zwischen Tottenham und Manchester City um den brasilianischen Flügelspieler. Die Gespräche sollen gut laufen, Savinho signalisiere den Londonern seinen Wechselwillen. Und City sei bei einem passenden Angebot offen für einen Verkauf. Es ist nicht das erste Mal, dass Tottenham die Hand nach Savinho ausstreckt.

Bereits im vergangenen Sommer sollen die Spurs rund 70 Millionen Euro geboten haben, damals kassierten sie aber eine Abfuhr. Stattdessen verlängerte Savinho im Oktober 2025 überraschend seinen Vertrag in Manchester bis 2031. Die Entscheidung hat sich für den Brasilianer als nicht besonders glücklich herausgestellt. In der abgelaufenen Saison kam Savinho wettbewerbsübergreifend in 36 Partien auf gerade einmal vier Tore und drei Vorlagen.

Kein Stammplatz, keine WM, kein Momentum. Seinen letzten Einsatz für die „Selecao“ hatte er im März 2025. Sein Marktwert beträgt aktuell 35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Der Instagram-Post wirft die naheliegende Frage auf: Weiß Simons bereits mehr?

Die beiden lernten sich in der Saison 2022/23 bei der PSV kennen. Simons kam damals von Paris Saint-Germain, Savinho spielte dort auf Leihbasis. Während Simons mit 33 Scorerpunkten in 48 Einsätzen für Furore sorgte und sich für RB Leipzig empfahl, verlief Savinhos Zeit in Eindhoven deutlich holpriger. Verletzungen warfen ihn zurück, er brachte es nur auf acht Erstliga-Einsätze.

Dennoch hinterließ die gemeinsame Zeit Spuren: Beide Assists, die Savinho in der Eredivisie für die PSV verbuchte, gingen auf das Konto von Simons. Findet die Verbindung nun in Nord-London ihre Fortsetzung? Auf das ersehnte Wiedersehen mit Savinho müsste Simons allerdings noch eine Weile warten, unabhängig davon, ob der Transfer zustande kommt.

Der Holländer, vergangenen Sommer für 65 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Spurs gewechselt, zog sich Ende April einen Kreuzbandriss zu und fällt voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr aus. Die WM, für die er im Kader der Niederlande gesetzt gewesen wäre, verpasst er





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Savinho Spurs Manchester City Transfer Fabrizio Romano RB Leipzig PSV Eindhoven Instagram Wechselwillen Wechsel Transfermarkt Crossbandriss WM Niederland Kader Selecao

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spurs gegen Knicks: Wembanyama gegen Towns - Wer gewinnt die Finals 2026?Die Finals 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks sind ein spannender Showdown. Die Spurs haben mit Victor Wembanyama einen Superstar in ihren Reihen, der mit 2,24 Metern Höhe und über zehn Rebounds pro Spiel das Brett dominiert.

Read more »

Knicks vs. Spurs: Eine historische Chance für beide TeamsDie New York Knicks und die San Antonio Spurs treffen in den Finals aufeinander und haben dabei eine historische Chance. Welche Faktoren werden diese Serie entscheiden?

Read more »

NBA: San Antonio Spurs - dem Zeitplan um Jahre vorausViel früher als erwartet ziehen die San Antonio Spurs in die NBA Finals ein. Dabei sind die Texaner viel mehr als nur Superstar Victor Wembanyama.

Read more »

New York Knicks überraschen in NBA-Finals: Sieg gegen San Antonio SpursDie New York Knicks haben das erste Spiel der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Die Knicks, angeführt von ihrem deutschen Center Ariel Hukporti, besiegten die Spurs mit 105:95 und holten sich damit den ersten Sieg in der Best-of-seven-Serie. Die Spurs, die im Finale der Western Conference die Oklahoma City Thunder besiegt hatten, zeigten zu Beginn des Spiels noch einige Schwächen in der Defensive, konnten jedoch später ihre Würfe besser treffen und gingen sogar in Führung. Die Knicks kämpften jedoch zurück und behielten am Ende die Nerven, dank der starken Leistung von Jalen Brunson, der 30 Punkte erzielte. Brunson betonte nach dem Spiel, dass der Zusammenhalt des Teams der entscheidende Faktor war. Der französische Superstar Victor Wembanyama hatte für die Spurs einen durchschnittlichen Abend, erzielte jedoch 26 Punkte und 12 Rebounds. Hukporti kam in dem Spiel nicht zum Einsatz. Die Spurs müssen nun im nächsten Heimspiel gegen ein 0:2 kämpfen und versuchen, die Serie auszugleichen.

Read more »