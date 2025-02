Hollerbach fit für die Partie gegen Gladbach - Unions Trainer Baumgart sieht Luxusproblem

Benedict Hollerbach, trotz einer leichten Verletzung am Fuß, wird am Samstag gegen Gladbach in der Startelf von Union Berlin stehen. Trainer Steffen Baumgart sieht sein Team im Angriff nun mit neuen Torgefahr-Optionen.

Benedict Hollerbach , trotz einer leichten Verletzung am Fuß, trainierte am Donnerstag und Freitag mit seinen Union Berlin-Kollegen. Auch sein Trainer Steffen Baumgart gab vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr, Sky) im Stadion An der Alten Försterei Entwarnung. „Er wird nicht nur im Kader stehen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Startelf“, bekräftigte Baumgart .

Hollerbach hatte sich in der vergangenen Partie gegen Hoffenheim einen Doppelpack gebucht, allerdings auch einen schmerzhaften Treffer am linken Fuß kassiert. Trotz der Verletzung hatte er das Spiel durchgespielt, fehlte aber im Teamtraining bis Mittwoch, wodurch Unions Dauerspieler gegen Gladbach ausfallen drohte. Jetzt ist diese Gefahr gebannt, was für die Berliner eine gute Nachricht ist. Der 23 Jahre alte Oberbayer ist in dieser durchwachsenen Saison die einzige Konstante in Unions Offensive. In 20 der 21 Bundesliga-Spiele stand er in der Startelf und mit sechs Toren hat er seine Ausbeute aus dem Vorjahr (fünf) bereits übertroffen. Hollerbachs Weg nach Berlin war nicht einfach. Nach seinem Wechsel von Wehen Wiesbaden vor anderthalb Jahren erlebte er eine schwierige Anfangszeit. Urs Fischer berief ihn nicht in den Champions-League-Kader, in der Hinrunde spielte er wenig. Der Schritt aus der Dritten Liga war groß, die Mannschaft verunsichert – schlechte Voraussetzungen für einen jungen Spieler. Der Aufstieg des flinken Stürmers begann jedoch unter dem kroatischen Trainer Nenad Bjelica. Mittlerweile ist Hollerbach nicht nur die klare Nummer eins im Angriff, sondern auch so etwas wie das mediale Sprachrohr der Mannschaft. Es gibt kaum ein Spiel, nach dem er nicht vor die Kameras oder Mikrofone geschickt wird. Dort scheint er sich fast genauso wohl zu fühlen wie auf dem Rasen.Hollerbachs Fähigkeiten sind offensichtlich, er kann mit seiner Schnelligkeit große Räume gut nutzen. In engen Räumen stößt er jedoch schnell an seine Grenzen. Oft braucht er einen Kontakt zu viel, um den Ball zu kontrollieren, es schleichen sich Unsauberkeiten in seine Aktionen ein. Besonders in der langen Phase im Herbst und Winter, als bei Union offensiv sehr wenig lief, schien es Hollerbach unbedingt erzwingen zu wollen. Er war damit zwar einer der wenigen Aktivposten, verrannte sich aber auch immer wieder. Gegen Hoffenheim profitierte Hollerbach auch davon, dass er nicht der einzige Spieler war, der Torgefahr ausstrahlte. Ivan Prtajin findet langsam in die Mannschaft, Andrej Ilic traf erstmals für Union. Diesen positiven Trend will Union gegen Gladbach bestätigen. Baumgart ließ offen, wer neben Hollerbach im Angriff spielen wird. Für Ljubicic komme ein Startelfeinsatz allerdings noch zu früh. Auf die Frage, ob er angesichts der neuen Torgefahr jetzt vor einem Luxusproblem stehe, beantwortete Unions Trainer mit einer Gegenfrage: „Ist das nicht schön, dass wir auf einmal Jungs haben, die Tore schießen?“.





